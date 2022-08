Tort, balony i rodzinna sesja na plaży. Tak Lewandowski świętował urodziny

To pierwsze urodziny Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Polski napastnik w niedzielny wieczór będzie miał okazję na zdobycie "urodzinowej bramki". Choć kapitan "Biało-Czerwonych" nie ma możliwości spędzić tak ważnego dnia z najbliższymi, Anna Lewandowska zadbała o to, by jej ukochany zapamiętał swoje 34. urodziny i poczuł się wyjątkowo.

Robert Lewandowski ma jasny plan na urodziny. "Robić to, co kocham"

Tak Robert Lewandowski świętował 34. urodziny z najbliższymi

Anna Lewandowska od samego rana rozbudziła kibiców wyjątkowym postem w mediach społecznościowych, gdzie złożyła ukochanemu życzenia urodzinowe . Na rodzinnej fotografii można dostrzec, że Robert Lewandowski wraz z żoną i córkami celebrowali ten ważny dzień na plaży.

Trenerka fitness zadbała o to, by "Lewy" poczuł się wyjątkowo. Na rodzinnym pikniku nie zabrakło balonów, urodzinowego tortu, a także prezentów. 33-latka sprawiła solenizantowi nietypowy podarunek. Na jednym ze zdjęć opublikowanych na Insta Stories Lewandowskiej widać, jak piłkarz rozpakowuje z folii... deskorolkę.

Bez wątpienia na urodzinowej imprezie nie zabrakło także fotografa, który postarał się o to, by rodzina mogła jeszcze długo wspominać pierwsze urodziny Lewandowskiego w słonecznej Hiszpanii.

Z okazji 34. urodzin Lewandowski otrzymał wiadomości z życzeniami nie tylko od kibiców. O tak wyjątkowym dniu dla Polaka nie zapomniały także władze Bayern Monachium, FC Barcelony . Wyjątkowy filmik pojawił się także na kontach społecznościowych "Łączy nas piłka".

Zdjęcie Anna Lewandowska i Robert Lewandowski / AFP