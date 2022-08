"Topór wojenny" zakopany? Bayern złożył życzenia urodzinowe Lewandowskiemu

Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku. Dziś obchodzi więc 34. urodziny.

Polski napastnik jest piłkarzem Barcelony. Nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych "Dumy Katalonii" ukazały się okolicznościowe wpisy z życzeniami dla "Lewego".

Reklama

Co ciekawe, o ważnej dacie dla polskiego napastnika, pamiętał też jego były klub. Bayern Monachium również złożył życzenia Lewandowskiemu.

To może dziwić, bo Polak w nienajlepszej atmosferze rozstawał się z Bayernem. Piłkarz prowadził wiele słownych przepychanek z dyrektorem sportowym Bayernu Hasanem Salihamidziciem i prezesem Oliverem Kahnem. Jednak po dopięciu transferu wrócił do Monachium, aby pożegnać się z kierownictwem klubu i kolegami z drużyny, którym wręczył nawet prezenty. Wygląda więc na to, że "topór wojenny" pomiędzy Bayernem, a Lewandowskim został zakopany i obie strony darzą się wzajemnym szacunkiem.