Tomaszewski ze łzami w oczach do Lewandowskiego i Szczęsnego. "Mam do was prośbę"

Sceny z mistrzowskiej fety FC Barcelony zaledwie dzień po pokonaniu Realu Madryt, na zawsze zapiszą się w historii "Dumy Katalonii" oraz polskiego sportu, bowiem Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny dali prawdziwy popis, a o ich wyczynach na dachu autokaru rozpisywały się zarówno hiszpańskie, jak i polskie media. Sama FC Barcelona zareagowała również na zachowanie napastnika i bramkarza.

Jednym z kluczowych momentów, który odbił się szerokim echem w Polsce, była parodia Jana Tomaszewskiego przez "Lewego" i "Teka". Po tym, jak obaj postanowili przemówić w sposób nawiązujący do byłego piłkarza, Szczęsny zapewnił, że zrobili to z sympatii do Tomaszewskiego.

- Pozdrawiamy najwybitniejszego polskiego bramkarza wszechczasów. Kochamy pana, panie Janku. I proszę się na nas nie gniewać, że parodiujemy. Parodiuje się tych, których się szanuje - zakończył ten wątek Szczęsny zwracając się bezpośrednio do Jana Tomaszewskiego.

Zaledwie kilkanaście godzin po wydarzeniach z Barcelony, Jan Tomaszewski miał okazję osobiście skomentować to, co zrobili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

- Jest mi bardzo przyjemnie, że moi młodsi koledzy Robert i Wojtek traktują mnie, jako straszego kolegę - rozpoczął legendarny bramkarz z ogromnym uśmiechem na ustach. Po tych słowach Tomaszewski miał okazję na żywo zapoznać się z parodią w wykonaniu polskiego duetu. W kluczowych momentach zanosił się śmiechem, po czym zaczął ocierać łzy wzruszenia.

- Koledzy, dziękuję wam, że traktujecie mnie, jako starszego kolegę, bo wśród reprezentantów nie ma starszych, młodszych, lepszych i gorszych. Bo wszyscy reprezentujemy ten kraj. I w tym momencie - oczywiście Robert pamiętam, byłem na tym balu maturalnym - natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć: traktujemy się, jak reprezentanci. I to jest wielkie wydarzenie, że ci chłopcy pamiętają mnie, co ja robiłem przed 50-ciu laty - kontynuował.

Po chwili były bramkarz postanowił skierować kolejne słowa do "Lewego" i "Teka", prosząc ich, aby w dalszym ciągu byli oni filarami reprezentacji Polski, przynajmniej do kolejnych mistrzostw Eureopy, które odbędą się w 2028 roku,

- Na zakończenie tej sekwencji mogę powiedzieć jedną rzecz. Mam do was prośbę - do Wojtka i do Roberta, nie kończcie kariery reprezentacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem tworzy się nowa reprezentacja. Wojtek dla mnie jest tym zawodnikiem, który potrafi ustawić drużynę z tyłu, a Robert z przodu. Do finałów mistrzostw Europy będą w rygorze reprezentacyjnym - przekonywał Tomaszewski. - Zagrali po hiszpańsku, po barcelońsku i ta zagrywka naprawdę mnie wzrusza i jestem po prostu szczęśliwy, że moi młodsi koledzy tak się zachowują. Tak trzymajcie - skwitował wracając do parodii.

Robert Lewandowski, Jan Tomaszewski

Robert Lewandowski i Jan Tomaszewski

Jan Tomaszewski

