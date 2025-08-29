Tomaszewski wściekły, uderza w Lewandowskiego. "Nie zasłużył"

Jan Urban w piątkowe południe wyjawił listę piłkarzy powołanych na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Finlandią. Znacznie większe poruszenie wywołała jednak decyzja selekcjonera ws. kapitana kadry narodowej. Opaska kapitańska trafiła bowiem z powrotem do Roberta Lewandowskiego, który zdecydował wznowić grę w biało-czerwonych barwach.

Jan Tomaszewski oburzony po decyzji Jana Urbana. "Robert Lewandowski na to nie zasłużył"

Powrót Roberta Lewandowskiego i oddanie mu opaski kapitańskiej rozwścieczyło Jana Tomaszewskiego. Były golkiper w programie na żywo na kanale "Super Express Sport" przyznał, że jego zdaniem napastnik FC Barcelona nie zasłużył na to, aby odzyskać miano lidera naszej kadry.

"Mnie się to nie podoba! Do selekcjonera należy decydujące słowo, ale dla mnie popełnił błąd. Wyniki i postawa na boisku zweryfikują. Obym się mylił i nie miał racji, ale uważam, że w tych meczach eliminacyjnych do końca, Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz polskiej piłki, nie zasłużył na to, by powrócić jako kapitan zespołu" - ogłosił Tomaszewski.

Zdaniem Tomaszewskiego najbardziej pokrzywdzony w tej sytuacji powinien czuć się Piotr Zieliński, który miano kapitana polskiej reprezentacji miał zaszczyt nosić... zaledwie kilka tygodni. "Jak się teraz Zieliński czuje? (…) sami sobie robimy przeszkody, rzucamy sobie belki pod nogi. Bo oni będą dyskutowali na ten temat, na kawie, w pokojach, w swoich grupkach. (…) i na pewno, gdybym ja był w zespole, źle bym to odebrał. Daj Boże, żeby to się sprawdziło w meczach z Holandią i Finlandią" - ocenił.

Były reprezentant Polski zasugerował, że gdyby znalazł się on na miejscu Roberta Lewandowskiego, znalazłby on w sobie odwagę i ograniczyłby się jedynie do powrotu do kadry, rezygnując z funkcji kapitana. "Powiem więcej, na miejscu Roberta nie przyjąłbym tej propozycji. Postąpiłbym w ten sposób, że do zakończenia eliminacji, niech kapitanem będzie Bednarek. (…) Jestem zaskoczony, w tej sytuacji można wybrnąć tylko i wyłącznie przez to, że Robert zrezygnuje z tej opaski do zakończenia eliminacji. To jest jedyne wyjście, żeby wilk był syty i owca została cała"

