Tomaszewski uderza bez litości. Widział pożegnanie "Lewego". I tego nie daruje

Robert Lewandowski rozegrał dla Barcelony w sumie 192 spotkania, zdobył 119 goli i zaliczył 24 asysty. Bramkowego dorobku nie poprawił w miniony weekend, choć bardzo na to liczył. Z murawy zszedł w 83. minucie żegnany salwą wiwatów na trybunach.

Ostatni mecz "Lewego" na Camp Nou - wygraną 3:1 z Betisem - obserwował Jan Tomaszewski. Nazajutrz podzielił się spostrzeżeniami z "Super Expressem". Jak zwykle kąśliwie i bez pardonu.

Lewandowski w pożegnalnym meczu bez gola. Tomaszewski od razu wskazuje winnego

Bohater z Wembley odpowiedzialnością za nieskuteczność Polaka obwinia... Raphinhę. Brazylijczyk zdobył dwie pierwsze bramki. Najpierw idealnie przymierzył z rzutu wolnego, potem wykorzystał fatalny błąd jednego z defensorów.

- Z Raphinhi wyszedł po prostu jego charakter. Jak nie podawał podczas wcześniejszych spotkań, to tutaj również nie podawał. W takim meczu, żeby nie zagrać pod Roberta... tutaj wychodzi taki samolubny charakter. Wyszło szydło z worka - kwituje bez ogródek Tomaszewski.

Teoretycznie Lewandowski może trafić jeszcze do siatki w ostatniej kolejce La Liga. W sobotę "Duma Katalonii" zakończy sezon wyjazdową potyczką z Valencią. Występ Polaka nie jest jednak przesądzony.

- Wydaje mi się, że tu już klamka zapadła i Robert na ten mecz nie powinien w ogóle pojechać, bo pożegnał się z kibicami - stawia sprawę jasno "człowiek, który zatrzymał Anglię".

Wszyscy czekają teraz na jeszcze jeden kluczowy komunikat. Ten, który odpowie nam na pytanie o najbliższą przyszłość 37-letniego napastnika. W tej chwili najwyraźniejsze tropy wiodą na Półwysep Arabski.

- Gdybym ja był na miejscu Roberta, wybrałbym Arabię Saudyjską - oznajmia Tomaszewski. - Tam jest pełen spokój, pełen luz i pełen komfort. Jestem przekonany, że tam jego gra będzie bardziej przypominała tę z Bayernu Monachium. Na niego będą grali. Królem strzelców w lidze arabskiej będzie Robert Lewandowski.

Prognoza całkiem sympatyczna. Wedle nieoficjalnych doniesień "Lewy" otrzymał intratną ofertę od Al-Hilal. Z batalii o pozyskanie Polaka nie rezygnuje jednak Chicago Fire. Ostateczne decyzje w palącej kwestii zapaść mają jeszcze w tym tygodniu.

Robert Lewandowski po raz ostatni opuszcza Camp Nou jako zawodnik Barcelony MARTA PEREZ PAP

Robert Lewandowski, FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski Joan Mateu Parra East News

DJB: Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO