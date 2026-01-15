Tomaszewski przemówił ws. Lewandowskiego. Ujawnił "sekret" Polaka

Tomaszewski na początku mocno krytykował przejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Twierdził wówczas, że z niemieckim klubem mógłby spokojnie kontynuować karierę i znów sięgać po trofea. Zdaje się jednak, że były bramkarz zmienił zdanie i widzi teraz sporo zalet w grze kapitana reprezentacji Polski.

Jan Tomaszewski skomentował występ Lewandowskiego

W tym roku Robert Lewandowski zachwycił w Superpucharze Hiszpanii. Polak strzelił gola, który pomógł jego kolegom pokonać zespół jeszcze wtedy prowadzony przez Xabiego Alonso Real Madryt 3:2. Warto nadmienić, że napastnik popisał się bardzo pomysłowym strzałem - piłka przelobowała nad bramkarzem i opadła już za linią bramkową.

Tomaszewski był bardzo zadowolony z takiej formy polskiego piłkarza. Nie miał wątpliwości, że znów zadziałał jego strzelecki zmysł. "Robert ma nosa, którego nie można kupić za żadne pieniądze i niech gra jak najdłużej" - twierdził w rozmowie z "Super Expressem".

Jan Tomaszewski zdradził "sekret" Lewadowskiego

Były bramkarz uważnie przypatrywał się formie "Lewego". Stwierdził, że domyśla się, skąd jego aktualna dobra dyspozycja i wyjaśnił, z czym się ona wiąże. Jednocześnie pokazał największe ograniczenie Lewandowskiego w najbliższym czasie.

"Dlaczego Robert w tej chwili strzelił te bramki? Dlatego, że on nie gra na 100%, nie gra 100% spotkań, ma dużo odpoczynku. I w tym momencie, kiedy on jest wypoczęty, nadrabia brak siły. Bo PESEL ma, jaki ma" - przekazał Tomaszewski. W ostatnim czasie Lewandowskiego jest rzeczywiście nieco mniej na boisku niż w latach ubiegłych. Polak nadrabia jednak takimi akcjami, jakie widzieliśmy w meczu Superpucharu.

Robert Lewandowski, Jan Tomaszewski

Robert Lewandowski i Jan Tomaszewski