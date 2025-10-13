Tomaszewski odpalił się po meczu z Litwą. Oberwało się Lewandowskiemu

Reprezentacja Polski zakończyła październikowe zgrupowanie w dobrych nastrojach. Pod wodzą Jana Urbana "Biało-Czerwony" najpierw pokonali Nową Zelandię 1:0 w meczu towarzyskim w Chorzowie, a następnie wygrali z Litwą 2:0 na wyjeździe. Wynik niedzielnego spotkania sprawił, że Polacy przybliżyli się do występu w barażach o awans na mistrzostwa świata. Drużyna pokazała solidność w defensywie, większą stabilność w grze i skuteczność w ataku. Po trudnym okresie i zmianie selekcjonera widać poprawę atmosfery i organizacji gry, choć nie brakowało też głosów krytycznych. Jednym z najbardziej komentowanych był ten Jana Tomaszewskiego, który po meczu z Litwą w ostrych słowach ocenił postawę Roberta Lewandowskiego.

Jan Tomaszewski ostro podsumował Roberta Lewandowskiego po meczu z Litwą

Polacy w Kownie pewnie pokonali Litwę 2:0 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Tomaszewski podkreślił, że drużyna Urbana zrealizowała plan w stu procentach. "Jesteśmy bardzo blisko baraży do mistrzostw świata, w zasadzie w nich jesteśmy. Gratulacje dla Janka Urbana i dla drużyny. Powtarzam, drużyny, bo skład był przewidywalny i tak właśnie powinno być" - zaznaczył. Według byłego bramkarza kluczowa była poprawa w defensywie. "Z tyłu zagrali na zero i to mi się bardzo podobało. Litwini nie mieli żadnej stuprocentowej okazji. Defensywa, nie tylko obrona, ale cała drużyna, zagrała bardzo dobrze" - ocenił.

Choć na listę strzelców wpisali się Szymański i Lewandowski, Tomaszewski nie miał wątpliwości, kto był prawdziwym bohaterem spotkania. "Dla mnie najlepszym zawodnikiem był Szymański. Pomijam nawet gola z rzutu rożnego, ale on miał kapitalne podania, świetnie czytał grę" - chwalił były reprezentant. Szczególnie wyróżnił jego udział przy drugiej bramce. "To było cwaniactwo w czystej postaci. Ograł obrońcę, zmylił rywali i idealnie dograł do Roberta. Klasa światowa" - przeanalizował.

Lewandowski, mimo że sam zdobył gola, nie uniknął krytyki. "Robert za bardzo się cofał. Grał jak pomocnik, zamiast jak napastnik. Rozumiem, że chce być przy piłce, ale w ten sposób naraża siebie i drużynę na niepotrzebne faule w środku pola. Niech go sfaulują bliżej pola karnego, wtedy mamy z tego pożytek. (...) Robert powinien pojechać na mundial i grać, ale musi być ktoś, kto go zastąpi. Nie możemy być od niego całkowicie uzależnieni" - ocenił Tomaszewski.

Reprezentanci Polski na czele z Robertem Lewandowskim Piotr Nowak PAP

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański podczas meczu Litwa - Polska Piotr Nowak PAP

Jan Tomaszewski TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News East News