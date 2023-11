Robert Lewandowski to niekwestionowana gwiazda zarówno FC Barcelony, jak i samej La Liga. Choć w ostatnich tygodniach forma 35-letniego napastnika jest daleka od ideału, to mimo wszystko w dalszym ciągu jest on w stanie zapewnić swojej drużynie cenne punkty. W wymowny sposób świadczy o tym niedzielne spotkanie z Deportivo Alaves, które długo nie układało się po myśli katalońskiej ekipy. Podopieczni Xaviego już od 1. minuty musieli gonić wynik, sensacyjnie przegrywając z niżej notowanym rywalem.