Tomaszewski miażdży po meczu Barcelony. Zero hamulców. Stawia twarde ultimatum

W środowym meczu 7. kolejki Champions League mistrzowie Hiszpanii pokonali 4:2 Slavię Praga na jej terenie. Dwa gole zdobył Robert Lewandowski. Jeden z nich okazał się samobójczy.

- Robert tutaj był bez jakiejkolwiek winy - podkreśla Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". - Zawodnik, który wyskakiwał przed nim, skierował piłkę głową w kierunku bramki. Robert dostał w plecy, ja nie wiem czy to można zaliczyć jako bramkę samobójczą. Ważne jest to, że Robert strzelił bramkę zwycięską.

Tomaszewski uderza z całym impetem we Flicka. Twarde ultimatum: triumf w Lidze Mistrzów albo dymisja

Skoro "Lewy" został przez legendarnego bramkarza rozgrzeszony, to znaczy, że na celowniku musiał znaleźć się ktoś inny. Padło na Hansiego Flicka. Niemiec został doszczętnie zmiażdżony.

- Oni po prostu są zajechani - przekonuje Tomaszewski. - Flick robi dobrą minę do złej gry. Ma samograj, który niestety gra na 40-50 proc swoich możliwości. Proszę sobie przypomnieć, 9 zawodników było kontuzjowanych, ale nie w bezpośrednim starciu, tylko po prostu nie wytrzymywali.

Bohater z Wembley stawia Flickowi korespondencyjne ultimatum.

- On musi, powtarzam, musi wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli nie wygra, to powinni go wychusteczkować, bo on się po prostu do tej drużyny nie nadaje. On z nich zrobił po prostu pół-zawodników - grzmi stały ekspert "SE".

Dzięki wygranej w Pradze kataloński zespół zajmuje w tabeli Ligi Mistrzów 9. lokatę. To nie gwarantuje awansu do 1/8 finału. O tę fazę rywalizacji Barcelona zagra w środę z FC Kopenhaga na Camp Nou.

Jan Tomaszewski TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News East News

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski AFP

Kylian Mbappe - Kibice powinni buczeć na całą drużynę, a nie na poszczególne osoby. WIDEO Polsat Sport