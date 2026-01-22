Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomaszewski miażdży po meczu Barcelony. Zero hamulców. Stawia twarde ultimatum

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Jan Tomaszewski nie uznaje kompromisów. Wybaczył wprawdzie Robertowi Lewandowskiemu samobójczą bramkę w wyjazdowym meczu ze Slavią Praga, ale... już teraz domaga się dymisji Hansiego Flicka. Zdaniem bohatera z Wembley, niemiecki szkoleniowiec powinien zostać zwolniony z posady, jeśli nie wygra w tym sezonie Ligi Mistrzów.

Starszy mężczyzna z siwymi włosami trzyma czerwony mikrofon, ubrany w koszulkę sportową z napisem 'Tomek' oraz logotypami sportowymi, wykonuje gest ręką podczas rozmowy w jasnym, neutralnym pomieszczeniu.
Jan TomaszewskiReporter

W środowym meczu 7. kolejki Champions League mistrzowie Hiszpanii pokonali 4:2 Slavię Praga na jej terenie. Dwa gole zdobył Robert Lewandowski. Jeden z nich okazał się samobójczy.

- Robert tutaj był bez jakiejkolwiek winy - podkreśla Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". - Zawodnik, który wyskakiwał przed nim, skierował piłkę głową w kierunku bramki. Robert dostał w plecy, ja nie wiem czy to można zaliczyć jako bramkę samobójczą. Ważne jest to, że Robert strzelił bramkę zwycięską.

Tomaszewski uderza z całym impetem we Flicka. Twarde ultimatum: triumf w Lidze Mistrzów albo dymisja

Skoro "Lewy" został przez legendarnego bramkarza rozgrzeszony, to znaczy, że na celowniku musiał znaleźć się ktoś inny. Padło na Hansiego Flicka. Niemiec został doszczętnie zmiażdżony.

- Oni po prostu są zajechani - przekonuje Tomaszewski. - Flick robi dobrą minę do złej gry. Ma samograj, który niestety gra na 40-50 proc swoich możliwości. Proszę sobie przypomnieć, 9 zawodników było kontuzjowanych, ale nie w bezpośrednim starciu, tylko po prostu nie wytrzymywali.

    Bohater z Wembley stawia Flickowi korespondencyjne ultimatum.

    - On musi, powtarzam, musi wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli nie wygra, to powinni go wychusteczkować, bo on się po prostu do tej drużyny nie nadaje. On z nich zrobił po prostu pół-zawodników - grzmi stały ekspert "SE".

    Dzięki wygranej w Pradze kataloński zespół zajmuje w tabeli Ligi Mistrzów 9. lokatę. To nie gwarantuje awansu do 1/8 finału. O tę fazę rywalizacji Barcelona zagra w środę z FC Kopenhaga na Camp Nou.

      Jan Tomaszewski
      Jan TomaszewskiTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East NewsEast News
      Mężczyzna w czarnej kurtce i czarnym T-shircie stoi na tle rozmytego tłumu ludzi, sprawiając wrażenie skupionego oraz poważnego. Tło sugeruje obecność na wydarzeniu publicznym, prawdopodobnie sportowym.
      Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w czarnym stroju FC Barcelony z wyraźnym logiem sponsora, z bandażem na lewej dłoni, wykonuje gest rękoma w stronę twarzy, w tle rozmyte sylwetki oraz trybuny stadionu.
      Robert LewandowskiAFP
