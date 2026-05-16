Przemysław Langier (Interia Sport): Robert Lewandowski nosił się z odejściem z Barcelony, ale potwierdził tę informację dopiero dziś - po rozmowie z Hansim Flickiem. Jak to interpretujesz?

Tomasz Ćwiąkała (dziennikarz zajmujący się La Ligą): - Trudno mi uwierzyć, by rozmowa z Hansim Flickiem była aż tak kluczowa pod kątem przyszłości Roberta w Barcelonie. On już wcześniej musiał mieć świadomość, jak to się skończy - doskonale wiedział po pierwsze, jak Barcelona gra, a po drugie, jak urosła rola Ferrana Torresa. I siłą rzeczy po trzecie - jak spadła w tym sezonie jego rola. To wyjątkowo mało prawdopodobne, by w następnym sezonie miała wzrosnąć pozycja napastnika zbliżającego się do czterdziestki.

O czym Lewandowski rozmawiał z Flickiem?

Więc po co ta rozmowa?

- Wydaje mi się, że bardziej pro forma - by po prostu żeby się spotkać, podziękować sobie, ewentualnie zapytać, czy jest szansa, żeby cokolwiek się zmieniło. Natomiast wydaje mi się, że Robert Lewandowski jest na tyle rozsądnym gościem, do tego trzeźwo myślącym, że zdawał sobie sprawę, iż napastnik w tym wieku, w tak intensywnie grającym zespole jak Barcelona, może nie mieć racji bytu, albo w najlepszym przypadku inną pozycję, niż sam zakładał. Do tego dochodzi aspekt pieniędzy, bo na pewno nie mógłby na nowym kontrakcie zarabiać takich, które by go satysfakcjonowały, gdy się je zestawi z innymi ofertami. Zbierając to wszystko do kupy - to się nie mogło skończyć inaczej. Przed rozmową z Flickiem, byłem pewien na 99 proc., że finał będzie dokładnie taki, jakim jest.

Ja słyszałem, że Robert zadowoliłby się dużo niższymi zarobkami pod warunkiem, że jego rola nie zostałaby zmarginalizowana. Nie chciał - że tak powiem obrazowo - zostać "drugim Jerzym Dudkiem w Realu".

- Aż tak by nie było. Jerzy Dudek w tamtym Realu znaczył bardzo niewiele, miał raczej taką symboliczną rolę. A Robert byłby po prostu rezerwowym napastnikiem. To nie jest piłkarz, który gra zero minut. Ja nawet w jednym ze swoich filmów powiedziałem, że myślę, iż by się skończyło na 1500 minutach, a minimum byłoby to 1000-1200. Barcelona rozgrywa mnóstwo meczów na wszystkich frontach, są podróże, jest potrzeba rotacji. Poza tym "jedynką" jest Ferran Torres, czyli napastnik, który ogólnie dobrze wykorzystał ten sezon, ale przy tym nie potrafię zapomnieć jego serii 15 meczów z rzędu bez gola, dlatego dla Roberta Lewandowskiego też znalazłoby się miejsce. Tak samo, jak się znalazło nawet w końcówce tego sezonu, kiedy pokazał, choćby w meczu z Getafe, kiedy zaliczył asystę, że wyglądał nieźle też pod względem fizycznym.

Przegrana rywalizacja

Robert grał w tym sezonie sporo w Lidze Mistrzów, ale na kluczowe mecze znów usiadł na ławce. Pozycja względem Ferrana słabła.

- Tutaj w dużej mierze chodzi o charakterystykę piłkarza. Ferran Torres jest piłkarzem, któremu oczywiście wiele brakuje. To zawodnik, u którego - kiedy nie jest w odpowiedniej formie - trudno nawet wskazać jakąś cechę wiodącą. Teoretycznie to jest taki napastnik dużo bardziej mobilny. Kiedyś był skrzydłowym, który został przekwalifikowany z pozycji prawoskrzydłowego na pozycję napastnika - Pep Guardiola porównywał go do Jamie'ego Vardiego. I to jest największa różnica pomiędzy Ferranem Torresem, a Robertem Lewandowskim - mobilność. Wychodzenie na wolne pole, wyciąganie obrońców i tak dalej, bo pod względem fizycznym nie jest tak dobry jak Robert Lewandowski, aczkolwiek moim zdaniem w tym aspekcie się podciągnął. Największym problemem Ferrana jest to, że on polega w dużyej mierze na mentalu. Mówimy o piłkarzu, który czasami próbuje wszystkich dookoła przekonać, że jest najmocniejszy psychicznie spośród wszystkich hiszpańskich zawodników, a potem się okazuje, że zalicza jeden słabszy mecz, drugi, trzeci i w ogóle nie ma Ferrana. On mógłby od Roberta Lewandowskiego bardzo wiele wyciągnąć, ponieważ jest piłkarzem potwornie podatnym na takie zacinanie. Z punktu widzenia samego Hansiego Flicka dobrze jest mieć w kadrze dwóch napastników właśnie o takich profilach, to znaczy jeden będący typową taką silną dziewiątką i drugi w postaci bardziej mobilnej dziewiątki, czyli Ferrana Torresa. Ja do Ferrana nie mam ogólnie przekonania. Uważam, że to nie jest wystarczający napastnik na podstawowy skład Barcelony, natomiast jeśli jest w formie, wtedy może grać. Jeśli nie jest w formie, naprawdę czasami żal patrzeć.

To kto teraz będzie nowym Robertem Lewandowskim w Barcelonie?

- Nie wiem, mówi się o Joao Pedro i Julianie Alvarezie. Ale obaj będą bardzo drodzy do wyciągnięcia, bo też ich kluby wiedzą, jak gigantyczna jest obecnie potrzeba Barcelony, żeby ściągnąć napastnika.

