To znów się dzieje. Zrobili to Lewandowskiemu, a teraz powtórka. Nie odpuszczają
Kibice FC Barcelony niejednokrotnie udowadniali już, że potrafią być niezwykle zdeterminowani w dążeniu do celu. Kiedy Robert Lewandowski przechodził z Bayernu Monachium do katalońskiego klubu, internauci związani z Barceloną zasypywali go prośbami o transfer na Camp Nou. Teraz historia znów się powtarza, a celem kibiców jest inny piłkarz, którego fani chcą zobaczyć w barwach "Blaugrany".
Pomimo tego, że FC Barcelona dobrze radzi sobie w rozgrykwach LaLiga, sytuacja kadrowa katalońskiego klubu jest ciężka. Kolejni zawodnicy, zwłaszcza defensywni, doznają kontuzji, co z pewnością spędza Hansiemu Flickowi sen z powiek. Nic więc dziwnego, że z FC Barceloną łączeni są kolejni gracze.
Jednym z największych nazwisk, które pojawia się w hiszpańskich mediach jestAlessandro Bastoni, jeden z liderów linii defensywnejInteru Mediolan. Ta kandydatura bardzo spodobała się kibicom "Blaugrany", którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.
Wzięli sprawy w swoje ręce. Najpierw zrobili to Lewandowskiemu, teraz powtórka
Im więcej Hiszpanie piszą o Bastonim, tym bardziej kibice Barcelony chcieliby zobaczyć ogłoszenie jego transferu. Do tego stopnia, że zaczęli nakłaniać go już do przejścia z Interu do Barcelony. Dokładnie tak samo, jak kilka lat temu Roberta Lewandowskiego.
"Czekamy na Ciebie w Barcelonie", "Przyjdź do Barcy!", "Musisz przyjść do Barcelony, jesteś najlepszym środkowym obrońcą na świecie", czy "Świetnie wpasujesz się w naszą obronę i zespół. Czekamy" - to tylko część komentarzy, jakie pojawiły się pod ostatnim postem Włocha na Instagramie.
W połączeniu z chwiejną formą Ronalda Araujo oraz kończącym się kontraktem Andreasa Christensena, który najpewniej nie zostanie przedłużony, FC Barcelona musi rozgladać się za nowym środkowym obrońcą, a Bastoni ma znajdować się na liście życzeń katalońskiego klubu.
Inter jednak z pewnością nie będzie chciał łatwo rozstać się ze swoim zawodnikiem, który jest liderem defensywyny "Nerazzurrich", a przy okazji jest drugim najwyżej wycenianym zawodnikiem w drużynie (80 mln euro), zaraz po Lautaro Martinezie (85 mln euro).