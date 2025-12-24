Pomimo tego, że FC Barcelona dobrze radzi sobie w rozgrykwach LaLiga, sytuacja kadrowa katalońskiego klubu jest ciężka. Kolejni zawodnicy, zwłaszcza defensywni, doznają kontuzji, co z pewnością spędza Hansiemu Flickowi sen z powiek. Nic więc dziwnego, że z FC Barceloną łączeni są kolejni gracze.

Jednym z największych nazwisk, które pojawia się w hiszpańskich mediach jestAlessandro Bastoni, jeden z liderów linii defensywnejInteru Mediolan. Ta kandydatura bardzo spodobała się kibicom "Blaugrany", którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Wzięli sprawy w swoje ręce. Najpierw zrobili to Lewandowskiemu, teraz powtórka

Im więcej Hiszpanie piszą o Bastonim, tym bardziej kibice Barcelony chcieliby zobaczyć ogłoszenie jego transferu. Do tego stopnia, że zaczęli nakłaniać go już do przejścia z Interu do Barcelony. Dokładnie tak samo, jak kilka lat temu Roberta Lewandowskiego.

"Czekamy na Ciebie w Barcelonie", "Przyjdź do Barcy!", "Musisz przyjść do Barcelony, jesteś najlepszym środkowym obrońcą na świecie", czy "Świetnie wpasujesz się w naszą obronę i zespół. Czekamy" - to tylko część komentarzy, jakie pojawiły się pod ostatnim postem Włocha na Instagramie.

W połączeniu z chwiejną formą Ronalda Araujo oraz kończącym się kontraktem Andreasa Christensena, który najpewniej nie zostanie przedłużony, FC Barcelona musi rozgladać się za nowym środkowym obrońcą, a Bastoni ma znajdować się na liście życzeń katalońskiego klubu.

Inter jednak z pewnością nie będzie chciał łatwo rozstać się ze swoim zawodnikiem, który jest liderem defensywyny "Nerazzurrich", a przy okazji jest drugim najwyżej wycenianym zawodnikiem w drużynie (80 mln euro), zaraz po Lautaro Martinezie (85 mln euro).

Alessandro Bastoni (z prawej) podczas niedawnej wizyty na obiekcie Barcelony AFP