Robert Lewandowski i Ansu Fati - to będzie zabójczy duet

Hiszpanie nie mają wątpliwości: duet Lewandowski - Ansu Fati może być najbardziej zabójczym nie tylko Barcelonie, nie tylko w La Liga, ale także na świecie!

Reklama

Media zachwycają się nad grą Barcy po tym, jak w niedzielę rozbiła na wyjeździe Real Sociedad 4-1, a Robert Lewandowski został bohaterem meczu. Polak do dwóch bramek dorzucił piękną asystę.

Trudna rozłąka Lewandowskich. Ania wyjechała

Ansu Fati jest jednym z największych odkryć hiszpańskiej piłki. Piłkarz dysponuje także paszportem Gwinei Równikowej. Do szkółki Barcelony trafił jako dziesięciolatek, z Sewilli. Już we wrześniu 2020 r. zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii, jeszcze wcześniej, bo w sierpniu 2019 r. zebrał pierwsze szlify w La Liga. I byłby w rozwoju kariery znacznie dalej, gdyby nie kontuzje, które go dręczyły.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wywiad z Robertem Lewandowskim po meczu z Real Sociedad. WIDEO Eleven Sports

Przejmą schedę po duecie Suarez - Messi

Hiszpańscy dziennikarze odsłaniają tajemnice z szatni Barcelony. "Mundo Deportivo" ujawnia, że to właśnie z Ansu Fatim Robert Lewandowski stworzył niemal nierozłączny duet na treningach i chemia istniała między nimi od początku przyjścia "Lewego" do "Dumy Katalonii". Dziennikarz Edu Polo prorokuje, że Polak i młody Hiszpan przejmą schedę po legendarnym duecie Barcelony Lionel Messi - Luis Suarez. Uważa, że przy Lewandowskim Ansu Fati jeszcze bardziej rozwinie skrzydła.

Nad grą duetu Lewandowski - Fati rozpływa się też "Sport"

Najlepszy napastnik Europy przybył na Camp Nou z zamiarem usprawnienia ataku Blaugrany. W dniu urodzin Polak zdobył swój pierwszy dublet dla Barcy. Duet Lewandowski - Ansu Fati wydaje się jednym z najniebezpieczniejszych na świecie, perfekcyjnym połączeniem doświadczenia i młodości pisze gazeta.

Czytaj też: Oto największy sprzymierzeniec Lewandowskiego

Następny pokaz mocy Barcelona z duetem Lewandowski - Ansu Fati już w niedzielę o godz. 19.30. Na Camp Nou zagości Real Valladolid, który w pierwszych dwóch meczach uzyskał tylko jeden punkt.