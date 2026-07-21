To będzie koniec, kluczowa data ws. Lewandowskich. Już "szukał mieszkania"

To wtedy będzie koniec, kluczowa data ws. Lewandowskich. Już "szukał mieszkania"
Już od kilku dni Robert Lewandowski przebywa w Chicago, gdzie trenuje ze swoimi nowymi kolegami z drużyny - Chicago Fire. Napastnik miał już nawet zadebiutować w nowych barwach, lecz starcie z Vancouver Whitecaps zostało przełożone. Co ciekawe, w USA przebywa do tej pory sam i dalej mieszka w hotelu. Na jaw jednak wyszły nowe fakty ws. dołączenia do niego reszty rodziny i końca rozłąki. Padła nawet konkretna data, a sam zainteresowany ma za sobą etap szukania mieszkania.
Szerokim echem poniósł się transfer Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona do Chicago Fire. Polak przebywa już w USA, gdzie odbył swoje pierwsze treningi, a także został oficjalnie zaprezentowany w klubowych barwach przy okazji konferencji prasowej tuż po premierowej sesji.
Co więcej, miał on już nawet zadebiutować w nowych barwach, lecz z powodu utrzymującego się dymu nad miastem rywalizacja z Vancouver Whitecaps została przełożona na inny termin. Niemniej jednak wokół napastnika reprezentacji Polski było stosunkowo głośno. Wszystko za sprawą jego żony, Anny. Ta przebywa w Europie i uczestniczyła m.in. w koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie. To spowodowało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych.
W nich pojawiały się głosy, że żona piłkarza powinna go wspierać w nowym etapie kariery. Na razie jednak Lewandowski przebywa w USA sam. W tej kwestii kilka informacji przekazał Sebastian Staszewski. Dziennikarz ujawnił, że na tę chwilę 37-latek mieszka w hotelu.
- Na razie Robert mieszka w hotelu. Klub zarezerwował mu apartament w Walldorf-Astorii, czyli najlepszym hotelu w Chicago. Traktują go jak gwiazdę - mówił cytowany przez WP SportoweFakty.
To wtedy do "Lewego" dołączy rodzina. Padła dokładna data
Kiedy natomiast do napastnika dołączy reszta rodziny? Zdaniem Staszewskiego do tego dojdzie już niebawem, bowiem na przełomie lipca oraz sierpnia. Co ciekawe, popularny "Lewy" do tej pory szukał mieszkania, a na swojej liście ma już kilka apartamentów, które będzie przeglądał.
Podróżował po mieście i szukał mieszkania. Jeszcze go nie wybrał, ale ma już listę apartamentów, które będzie przeglądał. Rodzina ma dołączyć do niego na przełomie lipca i sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest
Najbliższą okazję do debiutu Robert Lewandowski może mieć jeszcze w tym tygodniu. Spotkanie Inter Miami - Chicago Fire odbędzie się w nocy ze środy na czwartek o godz. 1:30 czasu polskiego.