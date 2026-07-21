To będzie koniec, kluczowa data ws. Lewandowskich. Już "szukał mieszkania"

Szerokim echem poniósł się transfer Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona do Chicago Fire. Polak przebywa już w USA, gdzie odbył swoje pierwsze treningi, a także został oficjalnie zaprezentowany w klubowych barwach przy okazji konferencji prasowej tuż po premierowej sesji.

Co więcej, miał on już nawet zadebiutować w nowych barwach, lecz z powodu utrzymującego się dymu nad miastem rywalizacja z Vancouver Whitecaps została przełożona na inny termin. Niemniej jednak wokół napastnika reprezentacji Polski było stosunkowo głośno. Wszystko za sprawą jego żony, Anny. Ta przebywa w Europie i uczestniczyła m.in. w koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie. To spowodowało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych.

W nich pojawiały się głosy, że żona piłkarza powinna go wspierać w nowym etapie kariery. Na razie jednak Lewandowski przebywa w USA sam. W tej kwestii kilka informacji przekazał Sebastian Staszewski. Dziennikarz ujawnił, że na tę chwilę 37-latek mieszka w hotelu.

- Na razie Robert mieszka w hotelu. Klub zarezerwował mu apartament w Walldorf-Astorii, czyli najlepszym hotelu w Chicago. Traktują go jak gwiazdę - mówił cytowany przez WP SportoweFakty.

To wtedy do "Lewego" dołączy rodzina. Padła dokładna data

Kiedy natomiast do napastnika dołączy reszta rodziny? Zdaniem Staszewskiego do tego dojdzie już niebawem, bowiem na przełomie lipca oraz sierpnia. Co ciekawe, popularny "Lewy" do tej pory szukał mieszkania, a na swojej liście ma już kilka apartamentów, które będzie przeglądał.

Podróżował po mieście i szukał mieszkania. Jeszcze go nie wybrał, ale ma już listę apartamentów, które będzie przeglądał. Rodzina ma dołączyć do niego na przełomie lipca i sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest

Najbliższą okazję do debiutu Robert Lewandowski może mieć jeszcze w tym tygodniu. Spotkanie Inter Miami - Chicago Fire odbędzie się w nocy ze środy na czwartek o godz. 1:30 czasu polskiego.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski JAIME REINA / AFP East News

Anna Lewandowska ANDRZEJ ZBRANIECKI East News





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP