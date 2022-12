Portal Marca twierdzi, że ta decyzja zupełnie zaskoczyła hiszpańskiego odpowiednika PZPN - RFEF. D ziałaczom nie podoba się to, że do sprawy miesza się sąd powszechny, który nie do końca zna realia przepisów sportowych. Podkreślają, że kara dla Lewandowskiego składa się z dwóch sankcji (jeden mecz zawieszenia za czerwoną kartkę i dwa za gesty wobec sędziego), a na dodatek Barcelona skorzystała z prawa od odwołania.

Dosadnie decyzję sądu ocenił Joan Collet, były prezydent Espanyolu. "To co się dzieje w piłce to wstyd. Pomoc otrzymują zawsze te same kluby. Chodzi o ich korzyści i interesy. W Katalonii dorastaliśmy wciąż słysząc, że Barcelona jest najbardziej poszkodowanym klubem. Co teraz powiedzą? Federacja jest taka samo zaskoczona decyzją jak my" - twierdzi. "Jeśli sąd tego typu angażuje się w tę sprawię to nie wiemy, kiedy będzie ostateczny werdykt. To może potrwać miesiącami".