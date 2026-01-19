To wisiało w powietrzu. Niemcy odzywają się ws. Lewandowskiego. Padło "180"
Robert Lewandowski nie jest już pierwszoplanową postacią Barcelony. W czwartym sezonie gry dla katalońskiego klubu Polak pełni rolę dublera. To dla niego sytuacja, do której nie miał okazji wcześniej przywyknąć. Głos w tej sprawie zabrały nawet niemieckie media. Jak wylicza "Bild", polski napastnik zaczął na ławce rezerwowych piąty mecz z rzędu. Taka sytuacja w jego karierze po raz ostatni miała miejsce... 180 miesięcy temu.
W miniony weekend Robert Lewandowski nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na wyjazdowy mecz z Realem Sociedad. Pojawił się na murawie w 62. minucie. Nie odmienił losów spotkania, Barcelona przegrała mecz 1:2.
Dla obrońców tytułu to pierwsza porażka w tym roku. Katalończycy znaleźli pogromcę po serii 11 zwycięskich spotkaniach. Nadal jednak otwierają tabelę La liga.
Robert Lewandowski w roli etatowego zmiennika. Niemcy pokusili się o niecodzienną statystykę
Lewandowski w sierpniu skończy 38 lat. Nadal jest snajperem, który potrafi zadać decydujące uderzenie, ale powoli musi ustępować miejsca młodszym. Rozumie swoją rolę w zespole i akceptuje decyzje Hansiego Flicka.
Niemieckie media nie omieszkały jednak zauważyć, że odkąd Polak przeprowadził się na Półwysep Iberyjski, po raz pierwszy usiadł na ławce rezerwowych w pięciu kolejnych spotkaniach. I nie jest to spowodowane kłopotami zdrowotnymi.
Jak donosi już w tytule "Bild", taka sytuacja poprzednim razem miała miejsce 180 miesięcy temu. Z prostego rachunku wynika, że minęło już całe 15 lat. Polak był jeszcze wtedy zawodnikiem Borussii Dortmund i dopiero budował swoją markę w Bundeslidze.
Mimo to w obecnym sezonie "Lewy" rozegrał na gruncie klubowym 22 spotkania, zdobył 10 bramek i zaliczył dwie asysty.
Kolejna okazja na powiększenie dorobku już w środowy wieczór. W fazie ligowej Champions League mistrzowie Hiszpanii zagrają w gościnie ze Slavią Praga. Wobec kontuzji Ferrana Torresa tym razem w ekipie "Blaugrany" należy się spodziewać Lewandowskiego od pierwszej minuty.