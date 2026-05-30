To tu mieszka dziś Robert Lewandowski. Niebawem może dojść do zmiany

Co ciekawe, mimo potężnych środków na koncie, początkowo Lewandowscy nie zdecydowali się na kupno domu, a wynajem. Właścicielem ich pierwszego lokum jest były piłkarz FC Barcelony, Marc Bartra, obecnie zawodnik Realu Betis. Potem jednak Lewandowski z żoną zdecydowali się na budowę własnego domu w okolicy.

Lewandowscy zostaną w Barcelonie na dłużej?

Jeszcze w 2025 roku trwała budowa domu Lewandowskich w miejscowości Garraf. Po trzech latach od przeprowadzki do Barcelony, para zdecydowała się na to, by zamieszkać na własnym i zapewne zachować dom do własnej dyspozycji nawet w wypadku wyjazdu. Postanowili również dostosować nową przestrzeń całkowicie pod siebie.

Co ciekawe, ich nowy dom jest położony zaledwie 900 metrów od wynajmowanej wcześniej posiadłości i znajduje się też bardzo blisko morza. Wciąż przed nimi trudne decyzje - nie wiadomo, gdzie będzie grał teraz Robert Lewandowski, a jego żona i dzieci już zadomowiły się w Barcelonie i wyjazd do nowego miejsca mógłby być dla nich bardzo trudny.

Tak wygląda dom Lewandowskich

Lewandowscy w nowej przestrzeni postanowili postawić na biele i beże, dodając do tego nutki szarości. Przestrzeń, jaką mają do dyspozycji jest ogromna - budynek ma aż trzy kondygnacje. Widać jednak, że rodzina mieszka bardzo blisko morza - na niektórych zdjęciach Lewandowski prezentował się w klapkach przed spacerem na plażę.

Dla Lewandowskich w ich domu jest miejsce także na wysiłek fizyczny. Postanowili zorganizować sobie własną salę do ćwiczeń z lustrami, która jest częstym miejscem przebywania dla żony polskiego napastnika.

Wnętrza urządzono w nowoczesnym stylu, stawiając nie tylko na designerskie meble, ale również sporą liczbę dodatków. W kuchni za to można zobaczyć sporo przestrzeni, tym bardziej, że dla Lewandowskiej jest to niezwykle ważny punkt. Ulubionym miejscem rodziny wydaje się być salonowa kanapa. To tam powstaje sporo wspólnych zdjęć i reklam z udziałem najsłynniejszej z polskich WAGs. Trudno nie zazdrościć Lewandowskim takiej posiadłości. Pytanie brzmi, jakie będą jej dalsze losy? To tylko jeden z domów pary - mają również wille na Majorce i Mazurach oraz apartament w Warszawie.

Anna i Robert Lewandowscy

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska





