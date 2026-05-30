To tu mieszka dziś Robert Lewandowski. Niebawem może dojść do zmiany

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Robert i Anna Lewandowscy wciąż jeszcze mieszkają w okolicach Barcelony. Napastnik reprezentacji Polski niedawno rozstał się z Blaugraną, co może oznaczać, że niebawem w jego domu dojdzie do zmian. Tak wygląda willa Lewandowskich w środku. Rodzina urządziła ją z dużym smakiem, a najbardziej lubi jedno konkretne miejsce.

Robert i Anna Lewandowscy razem, zdjęcie powiązane z ich domem w okolicach Barcelony.
Robert i Anna LewandowscyAFP

Co ciekawe, mimo potężnych środków na koncie, początkowo Lewandowscy nie zdecydowali się na kupno domu, a wynajem. Właścicielem ich pierwszego lokum jest były piłkarz FC Barcelony, Marc Bartra, obecnie zawodnik Realu Betis. Potem jednak Lewandowski z żoną zdecydowali się na budowę własnego domu w okolicy.

Lewandowska oficjalnie ogłasza decyzję Hiszpanom. To już ostateczne

Lewandowscy zostaną w Barcelonie na dłużej?

Jeszcze w 2025 roku trwała budowa domu Lewandowskich w miejscowości Garraf. Po trzech latach od przeprowadzki do Barcelony, para zdecydowała się na to, by zamieszkać na własnym i zapewne zachować dom do własnej dyspozycji nawet w wypadku wyjazdu. Postanowili również dostosować nową przestrzeń całkowicie pod siebie.

Co ciekawe, ich nowy dom jest położony zaledwie 900 metrów od wynajmowanej wcześniej posiadłości i znajduje się też bardzo blisko morza. Wciąż przed nimi trudne decyzje - nie wiadomo, gdzie będzie grał teraz Robert Lewandowski, a jego żona i dzieci już zadomowiły się w Barcelonie i wyjazd do nowego miejsca mógłby być dla nich bardzo trudny.

Tak wygląda dom Lewandowskich

Lewandowscy w nowej przestrzeni postanowili postawić na biele i beże, dodając do tego nutki szarości. Przestrzeń, jaką mają do dyspozycji jest ogromna - budynek ma aż trzy kondygnacje. Widać jednak, że rodzina mieszka bardzo blisko morza - na niektórych zdjęciach Lewandowski prezentował się w klapkach przed spacerem na plażę.

Polityk PiS poskarżył się na Niemców. Robert Lewandowski poproszony o pomoc

Dla Lewandowskich w ich domu jest miejsce także na wysiłek fizyczny. Postanowili zorganizować sobie własną salę do ćwiczeń z lustrami, która jest częstym miejscem przebywania dla żony polskiego napastnika.

Wnętrza urządzono w nowoczesnym stylu, stawiając nie tylko na designerskie meble, ale również sporą liczbę dodatków. W kuchni za to można zobaczyć sporo przestrzeni, tym bardziej, że dla Lewandowskiej jest to niezwykle ważny punkt. Ulubionym miejscem rodziny wydaje się być salonowa kanapa. To tam powstaje sporo wspólnych zdjęć i reklam z udziałem najsłynniejszej z polskich WAGs. Trudno nie zazdrościć Lewandowskim takiej posiadłości. Pytanie brzmi, jakie będą jej dalsze losy? To tylko jeden z domów pary - mają również wille na Majorce i Mazurach oraz apartament w Warszawie.

Zobacz również:

Anna i Robert Lewandowscy
Robert Lewandowski

Świat czeka na ruch Lewandowskiego, a tu taki wpis Anny. Musiała się pochwalić

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Elegancko ubrany mężczyzna w czerwonym garniturze oraz kobieta w czarnej sukni pozują razem na tle czerwonej ścianki z logotypami i napisami związanymi z wydarzeniem.
Anna i Robert LewandowscyChristian Charisius AFP
Para całuje się na tle ściany z napisem, mężczyzna ubrany w elegancki czarny garnitur, kobieta w zielonej sukni, światło uwydatnia ich twarze i emocje bliskości.
Robert Lewandowski i Anna LewandowskaTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News


Tomasz Holc: Bunt ma inne podłoże, my chcemy uporządkować scenę polskiego sportuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja