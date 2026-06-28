To tam ma przejść Lewandowski. Oferta leży na stole. "Dwa lub trzy lata"

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Robert Lewandowski jest już bliski podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej klubowej przyszłości. Polak przebywa obecnie na wakacjach, ale niebawem będzie musiał przenieść się z Hiszpanii do innego kraju. W grze są obecnie Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska. Nowe informacje w sprawie nadchodzących przenosin na antenie "Meczyki.pl" przekazał Fabrizo Romano. Znany dziennikarz wskazał drużynę, która znajduje się na przysłowiowym pole position.

Robert Lewandowski w niebieskim garniturze i czerwonym krawacie, z mikrofonem na tle logo Spotify i Nike.
Robert Lewandowski, 05.08.2022 r.XAVIER BONILLAEast News

Kapitan reprezentacji Polski jeszcze oficjalnie jest zawodnikiem FC Barcelona. Jego kontrakt definitywnie wygaśnie jednak wraz z pierwszym dniem lipca. O pozostaniu w Europie nie ma raczej mowy. Jak wspominaliśmy na wstępie, Robert Lewandowski zamieszka niebawem albo w USA albo wybierze Bliski Wschód. Zdecydowanie większą chęć na sprowadzenie napastnika mają Amerykanie, a konkretnie działacze Chicago Fire.

Za Warszawianinem już wizyta w "Wietrznym Mieście". Podczas niej nie doszło do podpisania kontraktu, lecz za to gwiazdor zobaczył jak od kulis funkcjonuje klub grający w Major League Soccer. "Myślę, że nie jest tajemnicą, że pozostajemy w kontakcie z Robertem. To fantastyczny piłkarz. Uważamy, że wraz z Hugo Cuypersem stanowiliby świetny, wręcz czołowy duet w tej lidze" - podkręcił dodatkowo atmosferę trener zespołu, Gregg Berhalter.

Vini podpisał wyrok. Wstrząs na mundialu. Natychmiastowa rezygnacja

Chicago Fire zdeterminowani, by pozyskać Lewandowskiego. Nie od dziś chcą gwiazdy

Dobrze poinformowany w temacie jest między innymi Fabrizio Romano. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy zajmujących się futbolem gościł dziś na antenie "Meczyki.pl". I pochwalił się kilkoma ciekawymi informacjami. "Myślę, że przejście do Chicago to wciąż najbardziej prawdopodobna opcja. Oferta leży na stole - na dwa lub trzy lata, jak woli" - powiedział na wstępie. Od razu jednak dodał, iż zdarzyć może się dosłownie wszystko.

"Możemy tylko czekać. Jest wolnym strzelcem który może zdecydować, co zechce. To może nastąpić w każdej chwili" - uzupełnił wypowiedź. Włoch oznajmił także, że Amerykanie będą na pewno szalenie zmotywowani, by postawić na swoim. "Chicago chciało Neymara, chciało De Bruyne… Zawsze pragnęli supergwiazdy. Teraz mają szansę pozyskać Lewandowskiego" - podsumował. Kibicom oraz działaczom pozostaje czekać na komunikat zawodnika. Ten na razie cieszy się wakacjami.

Zobacz również:

Mężczyzna w ciemnej kurtce siedzący na stadionowej ławce z poważnym wyrazem twarzy, w tle widoczne fragmenty kolorowych reklam.
Robert LewandowskiPhoto by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w sportowej bluzie z krótkimi, ciemnymi włosami, stoi na stadionie i bije brawo, mając opatrunek na lewej dłoni. Wyraz twarzy sugeruje skupienie i powagę.
Robert LewandowskiAFP
Uśmiechnięty mężczyzna w jasnej bluzie na tle intensywnie czerwonego, rozmytego tła.
Robert LewandowskiADRIAN SLAZOKEast News


Przyszłość reprezentacji Polski po Robercie Lewandowskim. Co dalej z Biało-Czerwonymi?Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja