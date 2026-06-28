To tam ma przejść Lewandowski. Oferta leży na stole. "Dwa lub trzy lata"
Robert Lewandowski jest już bliski podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej klubowej przyszłości. Polak przebywa obecnie na wakacjach, ale niebawem będzie musiał przenieść się z Hiszpanii do innego kraju. W grze są obecnie Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska. Nowe informacje w sprawie nadchodzących przenosin na antenie "Meczyki.pl" przekazał Fabrizo Romano. Znany dziennikarz wskazał drużynę, która znajduje się na przysłowiowym pole position.
Kapitan reprezentacji Polski jeszcze oficjalnie jest zawodnikiem FC Barcelona. Jego kontrakt definitywnie wygaśnie jednak wraz z pierwszym dniem lipca. O pozostaniu w Europie nie ma raczej mowy. Jak wspominaliśmy na wstępie, Robert Lewandowski zamieszka niebawem albo w USA albo wybierze Bliski Wschód. Zdecydowanie większą chęć na sprowadzenie napastnika mają Amerykanie, a konkretnie działacze Chicago Fire.
Za Warszawianinem już wizyta w "Wietrznym Mieście". Podczas niej nie doszło do podpisania kontraktu, lecz za to gwiazdor zobaczył jak od kulis funkcjonuje klub grający w Major League Soccer. "Myślę, że nie jest tajemnicą, że pozostajemy w kontakcie z Robertem. To fantastyczny piłkarz. Uważamy, że wraz z Hugo Cuypersem stanowiliby świetny, wręcz czołowy duet w tej lidze" - podkręcił dodatkowo atmosferę trener zespołu, Gregg Berhalter.
Chicago Fire zdeterminowani, by pozyskać Lewandowskiego. Nie od dziś chcą gwiazdy
Dobrze poinformowany w temacie jest między innymi Fabrizio Romano. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy zajmujących się futbolem gościł dziś na antenie "Meczyki.pl". I pochwalił się kilkoma ciekawymi informacjami. "Myślę, że przejście do Chicago to wciąż najbardziej prawdopodobna opcja. Oferta leży na stole - na dwa lub trzy lata, jak woli" - powiedział na wstępie. Od razu jednak dodał, iż zdarzyć może się dosłownie wszystko.
"Możemy tylko czekać. Jest wolnym strzelcem który może zdecydować, co zechce. To może nastąpić w każdej chwili" - uzupełnił wypowiedź. Włoch oznajmił także, że Amerykanie będą na pewno szalenie zmotywowani, by postawić na swoim. "Chicago chciało Neymara, chciało De Bruyne… Zawsze pragnęli supergwiazdy. Teraz mają szansę pozyskać Lewandowskiego" - podsumował. Kibicom oraz działaczom pozostaje czekać na komunikat zawodnika. Ten na razie cieszy się wakacjami.