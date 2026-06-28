To tam ma przejść Lewandowski. Oferta leży na stole. "Dwa lub trzy lata"

Kapitan reprezentacji Polski jeszcze oficjalnie jest zawodnikiem FC Barcelona. Jego kontrakt definitywnie wygaśnie jednak wraz z pierwszym dniem lipca. O pozostaniu w Europie nie ma raczej mowy. Jak wspominaliśmy na wstępie, Robert Lewandowski zamieszka niebawem albo w USA albo wybierze Bliski Wschód. Zdecydowanie większą chęć na sprowadzenie napastnika mają Amerykanie, a konkretnie działacze Chicago Fire.

Za Warszawianinem już wizyta w "Wietrznym Mieście". Podczas niej nie doszło do podpisania kontraktu, lecz za to gwiazdor zobaczył jak od kulis funkcjonuje klub grający w Major League Soccer. "Myślę, że nie jest tajemnicą, że pozostajemy w kontakcie z Robertem. To fantastyczny piłkarz. Uważamy, że wraz z Hugo Cuypersem stanowiliby świetny, wręcz czołowy duet w tej lidze" - podkręcił dodatkowo atmosferę trener zespołu, Gregg Berhalter.

Chicago Fire zdeterminowani, by pozyskać Lewandowskiego. Nie od dziś chcą gwiazdy

Dobrze poinformowany w temacie jest między innymi Fabrizio Romano. Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy zajmujących się futbolem gościł dziś na antenie "Meczyki.pl". I pochwalił się kilkoma ciekawymi informacjami. "Myślę, że przejście do Chicago to wciąż najbardziej prawdopodobna opcja. Oferta leży na stole - na dwa lub trzy lata, jak woli" - powiedział na wstępie. Od razu jednak dodał, iż zdarzyć może się dosłownie wszystko.

"Możemy tylko czekać. Jest wolnym strzelcem który może zdecydować, co zechce. To może nastąpić w każdej chwili" - uzupełnił wypowiedź. Włoch oznajmił także, że Amerykanie będą na pewno szalenie zmotywowani, by postawić na swoim. "Chicago chciało Neymara, chciało De Bruyne… Zawsze pragnęli supergwiazdy. Teraz mają szansę pozyskać Lewandowskiego" - podsumował. Kibicom oraz działaczom pozostaje czekać na komunikat zawodnika. Ten na razie cieszy się wakacjami.

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski ADRIAN SLAZOK East News





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