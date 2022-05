To tam chce zamieszkać Anna Lewandowska! Niemcy o "ostrej" postawie Roberta

W piątek hiszpańskie media poinformowały, że FC Barcelona jest wręcz zdesperowana, by sprowadzić Roberta Lewandowskiego i jest w stanie podnieść swoją ostateczną ofertę za naszego reprezentanta do 60 mln euro.

Sam "Lewy" także jest już przekonany do przeprowadzki na Półwysep Iberyjski. Jak czytamy na łamach portalu Sport1.de, Polak chce opuścić Bayern Monachium przed rozpoczęciem przygotowań do kolejnego sezonu i choć jeszcze nie pożegnał się z kolegami z drużyny, "jest zdeterminowany bardziej, niż kiedykolwiek, by zrealizować swój plan".

Robert Lewandowski zdeterminowany, by odejść z Bayernu Monachium. Anna Lewandowska też marzy o przeprowadzce?

Jak informuje Kerry Hau, na przenosiny do Hiszpanii z niecierpliwością ma oczekiwać także Anna Lewandowska. Rodzina Lewandowskich już w 2021 roku kupiła willę na Majorce i chciałaby w niej spędzać więcej czasu. To jeden z powodów, który ma przekreślać szanse na transfer Roberta Lewandowskiego do Chelsea .

Na niekorzyść "Lewego" działa fakt, że działacze Bayernu Monachium w publicznych wypowiedziach nieustannie podkreślają, że nie zamierzają sprzedawać swojej największej gwiazdy. Jednocześnie jednak - wedle medialnych doniesień - pracują nad transferem możliwego następcy Roberta Lewandowskiego , co mogłoby otworzyć Polaki drogę do Barcelony.