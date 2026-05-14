Kariera Roberta Lewandowskiego to jedna z najpiękniejszych piłkarskich przygód w historii kraju nad Wisłą. Wspiął się on bowiem na sam szczyt, będąc zestawianym na równi z największymi postaciami tego sportu.

Obecnie Lewandowski przebywa w szeregach katalońskiej Barcelony, a więc jednego z największych klubów na świecie. Jego kontrakt z "Blaugraną" wygasa za nieco ponad miesiąc. Wiele mówi się o tym, że może to być jego ostatni sezon w barwach obecnych mistrzów Hiszpanii. Sam Lewandowski nie przekazał w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi, choć światło dzienne ujrzała astronomiczna oferta, którą miał on otrzymać od jednego z popularnych saudyjskich klubów.

Historia ta zaczyna przypominać prawdziwą sagę. To jednak nie pierwszy raz, kiedy losy kapitana reprezentacji Polski wywoływały tak ogromne emocje.

Napisał to tuż przed transferem do Barcelony. "Całe życie marzyłeś"

W swojej karierze Robert Lewandowski miał kilku agentów. Najbardziej znanym z nich był Cezary Kucharski, do którego obecnie kapitan reprezentacji Polski pała raczej negatywnymi emocjami. Mniej więcej w tym samym czasie Lewandowski współpracował również z Maikiem Barthelem. To on potwierdzał między innymi przenosiny Polaka z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium.

Z racji na wieloletnią współpracę, Barthel znał Lewandowskiego naprawdę dobrze. Ujawnił to między innymi w 2022 roku, kiedy zaczęły pojawiać się doniesienia na temat przenosin Polaka do Barcelony. Warto podkreślić, że wówczas panowie nie byli już współpracownikami.

W swoich mediach społecznościowych były agent Lewandowskiego zamieścił wpis, w którym to obnażał przed całym światem największe piłkarskie marzenie Lewandowskiego.

- Całe życie marzyłeś o grze w Realu Madryt, żeby teraz odejść do Barcelony? Ok - brzmiał ironiczny komentarz byłego współpracownika Lewandowskiego. Wpis ten nie jest już dostępny, jednak w tamtym czasie był on szeroko komentowany na całym świecie. Odniósł się do niego między innymi wspomniany wcześniej Kucharski.

Rozwiń

- Dobrze wiesz, że Hiszpania była kolejnym krokiem po Niemczech. Barcelona z Messim nie potrzebowała nowej dziewiątki - pisał wówczas Kucharski.

W 2018 roku Robert Lewandowski nawiązał współpracę z nowym agentem - uznanym na arenie międzynarodowej Pinim Zahavim. To właśnie pod jego skrzydłami doszło do głośnego transferu, w ramach którego Lewandowski zamienił Bayern Monachium na Barcelonę. Z perspektywy czasu wiemy, że był to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Katalońska przygoda to bowiem kolejny wielki krok w karierze najlepszego piłkarza z kraju nad Wisłą.

Robert Lewandowski za czasów gry w Bayernie Monachium Frank Hoermann/SVEN SIMON AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski GONGORA East News

Czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie? WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports