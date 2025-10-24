To się nie dzieje. Sensacyjny plan Barcelony. Lewandowski jednak skreślony

Kontuzja, z którą Robert Lewandowski wrócił z ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, wywołała w Katalonii niemałe poruszenie.

Nie zabrakło głosów mówiących o tym, że 37-latek wzbudził złość w klubie, dogrywając mecz z Litwą mimo urazu, przez co teraz, Hansi Flick będzie musiał radzić sobie bez swojego snajpera.

- Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie - brzmiała ostateczna diagnoza.

I wszystko wskazywało na to, że absencja Polaka przy okazji niedzielnego starcia z Realem Madryt na Bernabeu nie będzie podlegać jakiejkolwiek wątpliwości.

Kapitan reprezentacji Polski po raz kolejny udowadnia jednak, że jego organizm jest jak sprawnie działająca maszyna. Potwierdził to w rozmowie z Mateuszem Święcickim dla stacji Eleven Sports Wojciech Szczęsny, ujawniając, że rehabilitacja "Lewego" przebiega szybciej, niż początkowo zakładano.

- Z tego, co wiem, to jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają - stwierdził zagadkowo polski bramkarz, dodając, że nieobecność Polaka będzie krótsza niż planowane 5-6 tygodni.

Głośno o Lewandowskim w kontekście El Clasico. Zaskakujące wieści

O krok dalej poszły jednak ustalenia hiszpańskich mediów, a dokładniej dziennikarza Adrii Albetsa, który poinformował, że Barcelona wpadła na szalony z perspektywy wcześniejszych doniesień pomysł.

- Lewandowski dobrze radzi sobie z kontuzją, wczoraj lekarze z Barcelony byli pod wrażeniem, jak szybko wydobrzał. Została rozważona nawet opcja, że pojedzie do Madrytu - ujawnił Albets.

Dodał jednak, że w czwartek taka koncepcja została ostatecznie uznana za zbyt ryzykowną, ponieważ "Lewy" nie odbył jeszcze żadnego treningu z resztą grupy. Dlatego jego nazwisko musiało zostać ponownie skreślony z projektu kadry meczowej na bój z Realem Madryt.

Trening Barcelony przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press

