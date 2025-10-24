Partner merytoryczny: Eleven Sports

To się nie dzieje. Sensacyjny plan Barcelony. Lewandowski jednak skreślony

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Atmosfera przed pierwszym w tym sezonie El Clasico jest niezwykle gorąca. A jednym z języczków uwagi jest sytuacja Roberta Lewandowskiego. Na trzy dni przed meczem FC Barcelona wpadła na dość szalony - wydawałoby się - pomysł dotyczący reprezentanta Polski. A ten został ostatecznie skreślony, o czym donoszą hiszpańskie media.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMIGUEL RIOPA/AFP/East NewsEast News

Kontuzja, z którą Robert Lewandowski wrócił z ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, wywołała w Katalonii niemałe poruszenie.

Nie zabrakło głosów mówiących o tym, że 37-latek wzbudził złość w klubie, dogrywając mecz z Litwą mimo urazu, przez co teraz, Hansi Flick będzie musiał radzić sobie bez swojego snajpera.

- Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie - brzmiała ostateczna diagnoza.

I wszystko wskazywało na to, że absencja Polaka przy okazji niedzielnego starcia z Realem Madryt na Bernabeu nie będzie podlegać jakiejkolwiek wątpliwości.

Kapitan reprezentacji Polski po raz kolejny udowadnia jednak, że jego organizm jest jak sprawnie działająca maszyna. Potwierdził to w rozmowie z Mateuszem Święcickim dla stacji Eleven Sports Wojciech Szczęsny, ujawniając, że rehabilitacja "Lewego" przebiega szybciej, niż początkowo zakładano.

- Z tego, co wiem, to jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają - stwierdził zagadkowo polski bramkarz, dodając, że nieobecność Polaka będzie krótsza niż planowane 5-6 tygodni.

Głośno o Lewandowskim w kontekście El Clasico. Zaskakujące wieści

O krok dalej poszły jednak ustalenia hiszpańskich mediów, a dokładniej dziennikarza Adrii Albetsa, który poinformował, że Barcelona wpadła na szalony z perspektywy wcześniejszych doniesień pomysł.

- Lewandowski dobrze radzi sobie z kontuzją, wczoraj lekarze z Barcelony byli pod wrażeniem, jak szybko wydobrzał. Została rozważona nawet opcja, że pojedzie do Madrytu - ujawnił Albets.

Dodał jednak, że w czwartek taka koncepcja została ostatecznie uznana za zbyt ryzykowną, ponieważ "Lewy" nie odbył jeszcze żadnego treningu z resztą grupy. Dlatego jego nazwisko musiało zostać ponownie skreślony z projektu kadry meczowej na bój z Realem Madryt.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Napastnicy zaatakowali Lewandowskiego. Robert po latach ujawnił. "Miał nóż"

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Trening Barcelony przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2025 Associated Press
Piłkarz w czerwonym stroju z opaską kapitana na ramieniu składa ręce w geście podziękowania, w tle zamazana publiczność i stadionowe trybuny.
Robert LewandowskiPETRAS MALUKASAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja