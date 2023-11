To się musiało tak skończyć. "Lewy" zastąpiony przez młodszego snajpera. To Polak z II ligi

Robert Lewandowski wkroczył w schyłkowy etap bogatej kariery - co do tego nikt nie ma już wątpliwości. Polak od wielu miesięcy nie potrafi nawiązać do najwyższej formy strzeleckiej, jaką demonstrował regularnie przez lata. Kolejny dowód jego snajperskiego regresu to opublikowany właśnie światowy ranking napastników, w którym "Lewy" notowany jest... za Adrianem Benedyczakiem z II-ligowej Parmy.