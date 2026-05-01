Umowa na rok i 6 milionów euro netto pensji plus bonusy - na tyle miała opiewać oferta ze strony Juventusu, jaką przedstawiono w ostatnich dniach Robertowi Lewandowskiemu i jego agentowi.

Lewandowski jedną nogą poza Barceloną. W grze wielkie marki

Sam Polak wydaje się być gotowy na transfer, a odczucia hiszpańskiej ekspertów są takie, że to jego ostatni sezon w FC Barcelona. Rola 37-latka jest coraz mniejsza, a Hansi Flick chętniej korzysta z zawodników, oferujących mu inne rozwiązania na boisku.

A na brak ofert kapitan reprezentacji Polski narzekać nie może. Ozłocić go są gotowe kluby z Arabii Saudyjskiej, a chętnie widziałoby go w swoich szeregach także Chicago Fire z MLS. W grze o Lewandowskiego do niedawna wymieniany był jeszcze AC Milan. "Rossoneri" wcale nie musieli jeszcze z niego zrezygnować.

Milan namawiany na transfer Lewandowskiego. Agent chwali Polaka

Oscar Damiani, agent sportowy, w rozmowie z "Tuttosport" podkreślał, że tak doświadczony napastnik przydałby się w Mediolanie. Co więcej, Włoch między wierszami zdaje się namawiać kierownictwo "Rossonerich" na zaangażowanie się w negocjacje z "Lewym".

Wziąłbym Roberta Lewandowskiego, mimo że się starzeje. Polak mógłby być najlepszym rozwiązaniem, chociaż tymczasowym, żeby poprawić ofensywę. Nie stanowiłby inwestycji na przyszłość, a tym bardziej nie byłby fundamentem Milanu na przyszłość. Na pewno jednak zrobiłby różnicę przez te 12 miesięcy. Byłby świetnym transferem, jak Modrić

Kłopoty Milanu w ofensywie w bieżącym sezonie są mocno zauważalne. "Rossoneri" strzelili zaledwie 48 goli - najmniej z czołówki Serie A. Dla porównania liderujący Inter Mediolan ma na koncie 80 trafień. Przepaść.

Robert Lewandowski GUILLERMO MARTINEZ AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Luka Modrić ALESSIO MORGESE AFP

