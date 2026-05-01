To się dzieje. Włoski gigant ruszył po Lewandowskiego, FC Barcelona pod ścianą. "Wziąłbym"

Jakub Rzeźnicki

Wraz z każdym kolejnym dniem Robert Lewandowski oddala się od Barcelony. Ofertę Polakowi złożył Juventus, a sam zainteresowany, według tamtejszych mediów jest gotowy na transfer. Z walki o podpis 37-latka nie zrezygnował jednak inny hegemon z Półwyspu Apenińskiego. - Wziąłbym Roberta Lewandowskiego, mimo że się starzeje - padła deklaracja w jego sprawie.

Umowa na rok i 6 milionów euro netto pensji plus bonusy - na tyle miała opiewać oferta ze strony Juventusu, jaką przedstawiono w ostatnich dniach Robertowi Lewandowskiemu i jego agentowi.

Lewandowski jedną nogą poza Barceloną. W grze wielkie marki

Sam Polak wydaje się być gotowy na transfer, a odczucia hiszpańskiej ekspertów są takie, że to jego ostatni sezon w FC Barcelona. Rola 37-latka jest coraz mniejsza, a Hansi Flick chętniej korzysta z zawodników, oferujących mu inne rozwiązania na boisku.

A na brak ofert kapitan reprezentacji Polski narzekać nie może. Ozłocić go są gotowe kluby z Arabii Saudyjskiej, a chętnie widziałoby go w swoich szeregach także Chicago Fire z MLS. W grze o Lewandowskiego do niedawna wymieniany był jeszcze AC Milan. "Rossoneri" wcale nie musieli jeszcze z niego zrezygnować.

Oscar Damiani, agent sportowy, w rozmowie z "Tuttosport" podkreślał, że tak doświadczony napastnik przydałby się w Mediolanie. Co więcej, Włoch między wierszami zdaje się namawiać kierownictwo "Rossonerich" na zaangażowanie się w negocjacje z "Lewym".

Wziąłbym Roberta Lewandowskiego, mimo że się starzeje. Polak mógłby być najlepszym rozwiązaniem, chociaż tymczasowym, żeby poprawić ofensywę. Nie stanowiłby inwestycji na przyszłość, a tym bardziej nie byłby fundamentem Milanu na przyszłość. Na pewno jednak zrobiłby różnicę przez te 12 miesięcy. Byłby świetnym transferem, jak Modrić
podkreślił Oscar Damiani.

Barcelona już działa, jest oferta. Flick postanowił, Lewandowski się waha

Kłopoty Milanu w ofensywie w bieżącym sezonie są mocno zauważalne. "Rossoneri" strzelili zaledwie 48 goli - najmniej z czołówki Serie A. Dla porównania liderujący Inter Mediolan ma na koncie 80 trafień. Przepaść.

