To się dzieje. Lewandowski podziękował Barcelonie. Jego agent jest już w Italii

Wymarzony scenariusz wydarzeń na to półrocze rysował się Robertowi Lewandowskiemu klarownie. Po pierwsze - awans z reprezentacją Polski do finałów MŚ. Po drugie - upragniony triumf z Barceloną w Lidze Mistrzów. A na deser prolongata kontraktu na satysfakcjonujących warunkach.

Już wiemy, że dwa pierwsze punkty nie doczekają się realizacji. A ten trzeci właśnie się rozpada. Wszystko wskazuje na to, że "Lewy" jest gotów zamknąć hiszpański rozdział kariery.

Romano ogłasza: Lewandowski odrzucił ofertę Barcelony. Najbardziej realny trop prowadzi do Serie A

Jeszcze parę miesięcy wstecz wydawało się, że pieniądze w zasadzie nie grają roli. Lewandowski chciał spędzić kolejny sezon tam, gdzie znakomicie czuje się jego rodzina - czyli w stolicy Katalonii. Miał być gotów na wiele ustępstw w zmian za przedłużenie kontraktu o kolejny rok.

Hiszpańskie media donosiły o spodziewanej redukcji zarobków o 50 procent. I roli rezerwowego. Polak miał zapatrywać się na takie rozwiązanie przychylnie.

Kiedy jednak Barcelona przedstawiła ofertę nowej umowy, nastąpiło tąpnięcie. Jak informuje świetnie zazwyczaj zorientowany Fabrizio Romano, Lewandowski właśnie odrzucił propozycję prolongaty kontraktu. Przedstawione warunki miały okazać się nie do przyjęcia.

Pini Zahavi, agent 37-letniego napastnika, udał się już do Włoch, gdzie odbędzie rozmowy z potencjalnymi pracodawcami swojego klienta. Chodzi o Juventus Turyn i AC Milan. Mimo sprzecznych informacji serwowanych w ostatnich tygodniach przez media, obaj giganci Serie A nadal mają być zainteresowani bezgotówkowym pozyskaniem kapitana reprezentacji Polski.

Jednocześnie na kluczowe decyzje Polaka czekają w Arabii Saudyjskiej i w amerykańskiej MLS. Romano na swoim kanale w serwisie YouTube dodaje, że wszystkie opcje pozostaną na stole do końca kwietnia. Wtedy przyszłość Lewandowskiego ma się rozstrzygnąć definitywnie, choć... nie oznacza to, że w tym samym czasie piłkarz ogłosi swój wybór publicznie.

"Lewandowski ma już swoje lata". Roman Kosecki szczerze po meczu Barcelony w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport