Robert Lewandowski, po powrocie do gry po przerwie spowodowanej kontuzją, zamierza walczyć o wyrównanie, bądź nawet pobicie legendarnego rekordu Gerda Muellera, który w jednym sezonie Bundesligi zdobył 40 bramek. Napastnik Bayernu Monachium potrzebuje jeszcze czterech trafień, by się z nim zrównać. I paradoksalnie, jak sugeruje ekspert, może to sprawić, że zacznie zastanawiać się nad zmianą środowiska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Roman Kołtoń: Pomysł Pepa Guardioli jest bardzo wyraźny (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama