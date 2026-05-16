To oni będą płacić Lewandowskiemu? Ekspert grzmi. "Bratanie się z reżimem"

18 goli i cztery asysty w 44 spotkaniach - oto statystyki tego sezonu w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który niecały tydzień temu wraz z Barceloną obronił mistrzostwo Hiszpanii. Choć w tym sezonie rola Polaka w drużynie Hansiego Flicka bywała drugoplanowa, to nasz rodak nadal był ważnym elementem zespołu. Pokazuje to liczba rozegranych meczów.

Ale jak to bywa w piłkarskim życiu, każda historia ma swój koniec. I wiele wskazuje na to, że lada moment zakończy się historia Lewandowskiego w katalońskim klubie. Jego kontrakt wygasa w ostatni dzień czerwca.

W ostatnich tygodniach media przekazywały, że do lidera kadry Jana Urbana spływa mnóstwo ofert. Od tych europejskich - z Turynu, Mediolanu czy Porto - aż po te bardziej odległe. Oprócz ekip z amerykańskiej MLS chrapkę na ściągniecie polskiego napastnika mają Saudyjczycy.

Jak podawał portal "WP SportoweFakty", konkretną propozycję 37-latkowi złożyło tamtejsze Al-Hilal. Zgodnie z doniesieniami Lewandowski miałby inkasować 90 mln euro za sezon. Być może w najbliższych dniach doczekamy się oficjalnego potwierdzenia jego przenosin.

Fanem takiego scenariusza nie jest Piotr Żelazny. - Pójście do Arabii Saudyjskiej jest poniżej jego ambicji sportowej. Mówiło się o Juventusie i Milanie... Wydaje mi się, że MLS też jest ligą lepszą niż w Arabii Saudyjskiej - powiedział ekspert w programie Sport.pl.

- Niech idzie, gdzie chce. Dla mnie bratanie się z reżimem Arabii Saudyjskiej nie jest okej, po prostu. Wybielanie jednego z najbardziej okrutnych państw świata poprzez grę tam nie jest okej - dodał, tłumacząc że "oczekujemy od sportowców, że będą krystalicznie czyści i będą świecić moralnym przykładem, natomiast dlaczego my tego oczekujemy?". Jednocześnie Żelazny nie dziwił się, że kapitan reprezentacji Polski faktycznie może skusić się na olbrzymie wynagrodzenie.

- Jeśli Robert Lewandowski wybierze Arabię, to trzeba to zrozumieć. Jak dobrze płacą na koniec kariery, jaką zrobił, to jest to bardzo kuszące. Z jednej strony zarobi górę pieniędzy, a z drugiej wciąż będzie zmotywowany do gry pewnie również w kadrze. Nie można deprecjonować tej ligi jeśli chodzi o poziom - mówi z koleiw rozmowie z Interią legenda polskiej piłki, 79-letni Henryk Kasperczak.

