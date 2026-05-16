To oni będą płacić Lewandowskiemu? Ekspert grzmi. "Bratanie się z reżimem"
Niewykluczone, że Robert Lewandowski spędza właśnie ostatnie tygodnie jako piłkarz Barcelony. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa 30 czerwca, przez co mógłby dołączyć do nowego klubu za darmo, na zasadzie wolnego transferu. Niedawno po 37-latka zgłosił się jeden z saudyjskich hegemonów. - Wybielanie jednego z najbardziej okrutnych państw świata poprzez grę tam nie jest okej - komentuje Piotr Żelazny.
18 goli i cztery asysty w 44 spotkaniach - oto statystyki tego sezonu w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który niecały tydzień temu wraz z Barceloną obronił mistrzostwo Hiszpanii. Choć w tym sezonie rola Polaka w drużynie Hansiego Flicka bywała drugoplanowa, to nasz rodak nadal był ważnym elementem zespołu. Pokazuje to liczba rozegranych meczów.
Ale jak to bywa w piłkarskim życiu, każda historia ma swój koniec. I wiele wskazuje na to, że lada moment zakończy się historia Lewandowskiego w katalońskim klubie. Jego kontrakt wygasa w ostatni dzień czerwca.
Obnażył Lewandowskiego. Miliony euro za "bratanie się z reżimem"
W ostatnich tygodniach media przekazywały, że do lidera kadry Jana Urbana spływa mnóstwo ofert. Od tych europejskich - z Turynu, Mediolanu czy Porto - aż po te bardziej odległe. Oprócz ekip z amerykańskiej MLS chrapkę na ściągniecie polskiego napastnika mają Saudyjczycy.
Jak podawał portal "WP SportoweFakty", konkretną propozycję 37-latkowi złożyło tamtejsze Al-Hilal. Zgodnie z doniesieniami Lewandowski miałby inkasować 90 mln euro za sezon. Być może w najbliższych dniach doczekamy się oficjalnego potwierdzenia jego przenosin.
Fanem takiego scenariusza nie jest Piotr Żelazny. - Pójście do Arabii Saudyjskiej jest poniżej jego ambicji sportowej. Mówiło się o Juventusie i Milanie... Wydaje mi się, że MLS też jest ligą lepszą niż w Arabii Saudyjskiej - powiedział ekspert w programie Sport.pl.
- Niech idzie, gdzie chce. Dla mnie bratanie się z reżimem Arabii Saudyjskiej nie jest okej, po prostu. Wybielanie jednego z najbardziej okrutnych państw świata poprzez grę tam nie jest okej - dodał, tłumacząc że "oczekujemy od sportowców, że będą krystalicznie czyści i będą świecić moralnym przykładem, natomiast dlaczego my tego oczekujemy?". Jednocześnie Żelazny nie dziwił się, że kapitan reprezentacji Polski faktycznie może skusić się na olbrzymie wynagrodzenie.
- Jeśli Robert Lewandowski wybierze Arabię, to trzeba to zrozumieć. Jak dobrze płacą na koniec kariery, jaką zrobił, to jest to bardzo kuszące. Z jednej strony zarobi górę pieniędzy, a z drugiej wciąż będzie zmotywowany do gry pewnie również w kadrze. Nie można deprecjonować tej ligi jeśli chodzi o poziom - mówi z koleiw rozmowie z Interią legenda polskiej piłki, 79-letni Henryk Kasperczak.