Końcówka roku zdecydowanie nie należy do Barcelony. W czterech ostatnich meczach zdołała wygrać zaledwie raz (z Atletico Madryt, 1:0), a tak dwukrotnie przegrała (z Gironą 2:4 oraz z Antwerpią w Lidze Mistrzów 2:3) i raz zremisowała (1:1 z Valencią). To powoduje napięcia. Można odnieść wrażenie, że te kumulują się zwłaszcza wokół Xaviego Hernandeza i Roberta Lewandowskiego, wobec którego oczekiwania są duże. Zwłaszcza w obliczu zdobycia przez niego zeszłorocznego Trofeo Pichichi.

Dziś po wysokiej skuteczności "Lewego" zostało tylko wspomnienie . Do tej pory w bieżącym sezonie hiszpańskiej LaLigi zdobył osiem bramek, co daje mu 9. miejsce w klasyfikacji strzelców. Do prowadzącego Jude'a Bellinghama traci pięć goli i nie ma widoków na to, by przewaga gracza Realu Madryt szybko stopniała.

Lewandowski kontynuuje swoją drogę do piekła ~ - dosadnie podsumowano sytuację w portalu fcbarcelonanoticias.com.

Z kolei "Mundo Deportivo" spieszy właśnie z piłkarską radą dla Polaka. Zasygnalizowano, że być może powinien realizować na boisku mniejszą liczbę zadań, a skupił się głównie na polu karnym i znalezieniu drogi do bramki. Temat ten ma być podnoszony w gabinetach "Dumy Katalonii" oraz w dyskusjach w sztabie.

Robert Lewandowski "na celowniku" WIDEO

Co dalej z Robertem Lewandowskim w Barcelonie? Zachęcają go do... transferu do Arabii Saudyjskiej

W "Mundo Deportivo" przekonują, że - przez wzgląd na swój wiek i domniemaną słabszą fizyczność - Robert Lewandowski "nie powinien męczyć się zbyt dużą liczbą akcji kombinacyjnych poza strefą pola karnego". "W klubie rozumieją, że Lewandowskiego dotyka upływ czasu. Określany jest jako jeden z najlepszych profesjonalistów w drużynie, ale oczywiste jest, że w ciągu swoich 35 lat stracił na fizyczności" - przekazano.

W Barcelonie uważają, że Lewandowski nie powinien mieć obsesji na punkcie robienia tego, co robił jeszcze rok lub dwa lata temu, ale raczej powinien dostosować się do swojej nowej rzeczywistości. (...). Od Roberta oczekuje się, że będzie zdobywał gole w polu karnym. Nie oczekuje się jednak, że będzie często opuszczał tę strefę, schodząc do środka pola. (...) Wszystko jest procesem i są oczekiwania, że Lewandowski dostosuje się ~ - dodano.

Sam "Lewy" zdaje się doskonale wiedzieć, w jak trudnym położeniu znajduje się nie tylko on sam, ale w ogóle drużyna. Po remisie z Valencią zasygnalizował, że rozumie poczucie rozgoryczenia wynikiem. "1 punkt zdobyty dziś wieczorem to duże rozczarowanie, ale ciężko pracujemy, by wrócić na właściwe tory i damy radę to uczynić" - zapewnił we wpisie w mediach społecznościowych.

I się zaczęło. W komentarzach kibice nie oszczędzają Polaka. "Chcemy Lewandowskiego w wersji z Bayernu Monachium" - napisał jeden z internautów, a jego uwaga zdobyła prawie 5 tysięcy polubień. Wtórują mu inni. "Uwielbiam Cię, Lewy, ale nie grasz na swoim poziomie. Daj szansę zmiennikom i młodzieży", "Po prostu odejdź, prosimy", "Dobra gra, Lewy. Ale sam wiesz, że to nie Twój poziom. Potrzebujemy, byś się poprawił. Potrzebujemy Twoich goli", "Bracie, może czas już odejść" - czytamy w najpopularniejszych komentarzach.

Pojawią się głosy zachęcające Polaka do zmiany otoczenia i do... przejścia do Arabii Saudyjskiej. Trudno wyrokować, czy taki scenariusz ma szansę się ziścić. Pewnym jest natomiast, że Lewandowski łatwo się nie podda i będzie starał się udowodnić fanom swoją przydatność dla ekipy pod batutą Xaviego.

Robert Lewandowski, FC Barcelona

Robert Lewandowski / ODD ANDERSEN / AFP

Robert Lewandowski, FC Barcelona / AFP