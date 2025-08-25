Już dwa mecze rozegrała FC Barcelona w tym sezonie La Liga. O ile w pierwszym spotkaniu Duma Katalonii nie miała problemów z pokonaniem RCD Mallorca 3:0, tak nie można już tego samego powiedzieć o kolejnym starciu, tym razem z Levante. Wystarczy wspomnieć, że dopiero w pojedynku z beniaminkiem mieliśmy okazję zobaczyć w akcji któregoś z Polaków. Robert Lewandowski pojawił się na murawie w 76. minucie, zmieniając Alejandro Balde przy wyniku 2:2. Wojciech Szczęsny wciąż nie został zarejestrowany do rozgrywek.

Sytuacja w spotkaniu była dla FC Barcelony, delikatnie mówiąc, nieciekawa. Już w 15. minucie Levante wyszło na prowadzenie, za sprawą trafienia Ivana Romero. W doliczonym czasie pierwszej połowy Jose Morales wykorzystał rzut karny, podwyższając prowadzenie drużyny z Walencji na 2:0.

W drugiej połowie sytuacja w meczu diametralnie się zmieniła. Zawodnicy FC Barcelony, jak to mają w zwyczaju w takich momentach, ruszyli do odrabiania strat. Już w 49. minucie Pedri strzelił bramkę kontaktową. Natomiast trzy minuty później stan rywalizacji wyrównał rywal Roberta Lewandowskiego w ofensywie, Ferran Torres. Była to jego druga bramka w drugim meczu tego sezonu La Liga.

W 76. minucie na murawie zameldował się Robert Lewandowski. Polak zmienił Alejandro Balde, a zatem Hansi Flick umyślnie wzmocnił siłę ofensywną zespołu. Jednak gol na 3:2 dla Barcelony, który padł w doliczonym czasie gry, nie był autorstwa żadnego z atakujących Blaugrany. Piłkę do własnej siatki wpakował Unai Elgezabal i to podopieczni niemieckiego szkoleniowca zgarnęli, rzutem na taśmę, trzy punkty.

Kolejne złe wieści dla Lewandowskiego. Przytoczyli statystyki Polaka i Ferrana Torresa, zaskakujący wynik

Jakiś czas temu, na łamach portalu as.com pojawił się artykuł, z którego dowiadujemy się ciekawych rzeczy nt. rywalizacji Lewandowskiego z Ferranem. W pierwszych słowach już pada stwierdzenie, że Hansi Flick miał przekazać Polakowi informację dotyczącą jego pozycji w klubie. Bowiem, już nie jest takie pewne, że 37-letni Polak będzie główną siłą w ofensywie FC Barcelony. Coraz więcej w oczach Niemca zyskiwać ma Ferran Torres.

Kolejne niepokojące informacje przekazał serwis Mundo Deportivo. Dziennikarze przytaczają garść statystyk, które są alarmujące dla Roberta Lewandowskiego. Wspomnieli m.in. o dwóch bramkach Ferrana Torresa w pierwszych dwóch meczach sezonu La Ligi.

Mundo Deportivo przytacza także inne statystyki OPTA. Te unaoczniają postęp napastnika pochodzącego z Walencji. W spotkaniu z Levante był drugim, po Lamine Yamalu, najskuteczniejszym zawodnikiem Blaugrany, oddając pięć strzałów. Na bramkę przeciwnika Ferran Torres oddał w sumie trzy celne uderzenia i jedno zakończyło się golem. To wszystko, będąc dopiero dwunastym wśród piłkarzy FC Barcelony pod względem utrzymania się przy piłce. Widać więc, że jak już Torres dochodził do sytuacji, do kończył ją co najmniej uderzeniem.

W poprzednim sezonie Ferran Torres wykorzystywał swoje szanse. Lewandowski ma się czego obawiać

Ponadto warto wspomnieć o statystykach z poprzedniego sezonu. Mundo Deportivo zaznacza, że wówczas pierwszym wyborem Hansiego Flicka był Robert Lewandowski, a Ferran Torres wchodził głównie na końcówki spotkań. Kilka razy wystąpił w wyjściowym składzie, kiedy Polak miał kontuzję albo po prostu Hansi Flick dał mu odpocząć. Mimo ograniczonej liczby minut, hiszpański napastnik strzelił 19 bramek w ciągu rozegranych zaledwie 1921 minut.

Jeżeli spojrzymy na liczby wykręcone przez Roberta Lewandowskiego, oczywiste jest, że to Polak lepiej wypadł. W końcu w sezonie 2024/2025 strzelił 42 gole we wszystkich rozgrywkach. 37-latek zrobił to jednak w ciągu niemalże 4000 minut spędzonych na murawie, a więc miał ponad dwa razy więcej czasu na osiągnięcie swojego wyniku. To wszystko sprawia, że teraz Hansi Flick chce dać więcej okazji Torresowi, który może być dobrą opcją na przyszłość dla FC Barcelony.

