Podjęcie decyzji nieco ponad 24 godziny przed meczem to działanie na niekorzyść rywala Dumy Katalonii, a czym Espanyol zawinił? Dlaczego ma być pokrzywdzony? Nie mam wątpliwości, że od momentu słusznego wyrzucenia Lewandowskiego z boiska trener Diego Martinez przygotowywał się pod to spotkanie biorąc pod uwagę to, że Polak na pewno nie zagra.

Oczywiście Barcelona walczyła przed różnymi instancjami, by zmniejszyć karę dla napastnika, ale nie by ją całkowicie anulować. Lewandowski został bowiem zawieszony na jeden mecz za czerwoną kartkę, a na kolejne dwa za gesty w kierunku sędziego. I tylko to jest sprawą do podważenia, czy słusznie, czy nie.