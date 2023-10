Patrzyłem na Roberta i pytałem: 'Stary, jak ty możesz rano nie zjeść kawałka chleba?', a on sobie nakładał owsiankę. Dla mnie i wielu kolegów piłkarzy to była abstrakcja. Szczerze mówiąc, myślałem, że to chwilowa zmiana, jakaś fanaberia i Lewy wróci zaraz do normalnego jedzenia. A stało się dokładnie odwrotnie

~ - opisywał "Peszkin" w książce "Imperium Lewandowska".