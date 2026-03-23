Pierwsza połowa sezonu 2025/26 była kluczowym okresem dla Ferrana Torresa. Hansi Flick, selekcjonując skład na dany mecz, zdecydowanie częściej sięgał po niego, a nie po Roberta Lewandowskiego.

Hiszpan grał mało widowiskowo, ale broniły go liczby. Nawet jak nie zagrał dobrego meczu, uciszył krytyków, ponieważ ostatecznie często schodził z boiska z golem. A raz zdarzyło się nawet, że z trzema.

Jedenaście meczów z rzędu bez gola. Ferran Torres rozczarowuje na całej linii

Ferran Torres zdobył w lidze dość sporo bramek, ale ostatecznie jego licznik zatrzymał się na liczbie "12". I od 31 stycznia ten dorobek się nie powiększył. Seria bez gola u Hiszpana trwa już jedenaście spotkań.

To doprawdy fatalna passa Ferrana Torresa. Napastnik Barcelony zawodzi nie tylko pod względem strzelania goli. Nie asystuje, nie stwarza zagrożenia pod bramką rywala. Często wręcz potyka się o własne nogi, wchodząc na murawę z ławki rezerwowych.

Kibice FC Barcelona zdążyli przyzwyczaić się już do tego, że jeśli drużyna potrzebuje odwrócenia losów meczu, to Ferran Torres jej nie uratuje. Jedenaście meczów z rzędu bez strzelonej bramki. Ostatnią asystę rozegrał natomiast we... wrześniu 2025 roku.

Od pewnego czasu Ferran Torres nie daje Barcelnie absolutnie nic poza skokami pressingowymi - pod tym względem rzeczywiście wypada lepiej od Lewandowskiego i jest to ważna statystyka. Istotny element gry w drużynie Hansiego Flicka. To jednak zdecydowanie za mało, aby zacząć pełnić kluczową rolę w zespole.

Czy w obliczu dramatycznej formy Torresa, FC Barcelona może pozwolić sobie na odejście Lewandowskiego?

FC Barcelona nie może pozwolić sobie na to, aby w przypadku odejścia Roberta Lewandowskiego, pozostać z samym Ferranem Torresem. A na ten moment nie zanosi się na to, aby klub był blisko zrealizowania swojego transferowego marzenia na pozycji napastinka - a takim byłoby sprowadzenie Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Kieddy Ferran Torres grał "piach", z klubu zaczęły wydostawać się bardzo poważne sygnały dotyczące Roberta Lewandowskiego. Prezydent Joan Laporta zapowiedział, że chętnie podpisałby z Polakiem nową umowę nie na rok, a na dwa kolejne sezony. Dodał, że decyzja w tej sprawie będzie należeć do "Lewego".

Przyszłość Roberta Lewandowskiego najpewniej rozstrzygnie się w kwietniu. Być może wiele będzie zależeć od tego, czy Polakowi uda się zakończyć ten sezon z mistrzostwem Hiszpanii lub ze zwycięstwem w Lidze Mistrzów - pożegnanie w takim stylu być może wydawałoby się dla niego kuszące.

W tym momencie wydaje się jednak, że w ostatnim czasie doszło do mocnego zwrotu w sprawie Lewandowskiego. Teraz jest on bliżej podpisania nowej umowy z klubem niż odejścia do USA, Turcji czy innego kraju. A fatalna forma Ferrena Torresa to jeden z ważniejszych powódów, dla których w "Dumie Katalonii" patrzą na niego bardzo przychylnie.

Ograniczenia finansowe na rynku również nie będą tutaj bez znaczenia. Jeśli Polak uzna, że może pozwolić sobie na podpisanie nowej umowy na nieco gorszych dla siebie warunkach, po prostu zostanie w Barcelonie. I da sobie kolejny rok w wielkim klubie na śrubowanie swoich osiągnięć indywidualnych oraz powiększenie osobistej gabloty z trofeami.

Ferran Torres i Robert Lewandowski Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir East News

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Robert Lewandowski i Ferran Torres JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images AFP

AP © 2025 Associated Press