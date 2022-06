To może być przełom w sprawie Lewandowskiego. Media: Bayern ustalił cenę

Kapitan reprezentacji Polski już kompletnie nie kryje się z tym, że chce odejść z niemieckiego klubu. Burzę wywołały jego słowa na konferencji prasowej kadry, gdzie stwierdził wprost, że jego zdaniem etap łączący go z Bayernem już się zakończył i rozstanie byłoby najlepszą opcją dla obu stron.

Wciąż jednak działacze Bayernu podkreślają, że ich celem jest sprawienie, by Lewandowski wypełnił swój kontrakt w stolicy Bawarii. Sam zainteresowany też się do tego odniósł, mówiąc, że "wierzy, że Bayern nie zatrzyma go u siebie tylko dlatego, że może". Dodał również, że wierzy, że Bayern potwierdzi swoim zachowaniem, że jest poważnym klubem. Chociaż początkowo te słowa zostały błędnie przetłumaczone odwrotnie.

Bayern ustalił cenę za Roberta Lewandowskiego

Niemiecki dziennikarz Tobias Altschaeffl w podkaście "Bayern Insider" przyznał, że klub jest skłonny porozmawiać o odejściu Polaka, jeśli otrzyma ofertę opiewającą na minimum 40 milionów euro. To nieco więcej niż miała zaoferować Barcelona, przynajmniej zdaniem części hiszpańskich mediów.

Teraz więc kwestią pozostaje determinacja katalońskiego klubu i tego na ile będą w stanie "rozciągnąć" swój budżet, by znaleźć dodatkowe pieniądze na transfer Lewandowskiego.

Thomas Muller w rozmowie z "Kickerem" nieco przestrzegł Polaka przed transferem, przypominając sytuację z 2009 roku, kiedy to Franck Ribery chciał odejść z Bayernu do Realu Madryt, a ostatecznie występował w zespole Bawarczyków jeszcze przez dekadę.