Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie to jeden z najważniejszych tematów w ostatnich tygodniach. Umowa 37-latka wygasa 30 czerwca 2026, a "Blaugrana" na ten moment nie kwapi się, aby ją przedłużyć. Kluczowe dla losów polskiego napastnika mają być najbliższe tygodnie.

Działacze z Barcelony jednak nie próżnują na rynku transferowym i szukają różnych opcji. Kilka dni temu wyszło na jaw, że priorytetem dla Hansiego Flicka jest zatrzymanie Marcusa Rashforda, który jest wypożyczony z Manchesteru United.

Oto cel numer 1 dla Barcelony. Złe wieści dla Lewandowskiego

Teraz "Marca" zdradziła, że Barcelona rozpoczęła rozmowy z Dusanem Vlahoviciem. Serb obecnie jest piłkarzem Juventusu, ale jego umowa wygasa z końcem czerwca 2026 roku.

- To pierwszy kontakt, w którym kataloński klub chce wykorzystać sytuację rynkową, jaka się wytworzyła - donosi hiszpański portal, który podkreśla, że celem Barcelony jest "pozyskanie zawodnika bez ponoszenia kosztów lub wynegocjowanie odejścia na bardzo korzystnych warunkach".

"Marca" zaznaczyła, że Barcelona już od jakiegoś czasu pracuje nad ewentualnym następcą dla Lewandowskiego.

Flick uważa Ferrana Torresa za niezbędnego napastnika, ale odejście polskiego napastnika pozostawiłoby lukę, którą Laporta chce wypełnić zawodnikiem najwyższej klasy, a rynek nie oferuje tak wielu tanich opcji jak Vlahovic

25-letni Serb od 2022 roku gra w Juventusie. Wystąpił on w 162 meczach, w których strzelił 64 gole. Do "Starej Damy" trafił z Fiorentiny i kosztował ponad 80 mln euro.

Joan Laporta szuka następcy Roberta Lewandowskiego. I chyba może wykreślić jedno nazwisko

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski