Partner merytoryczny: Eleven Sports

To może być koniec marzeń Lewandowskiego. Barcelona "ruszyła do ataku". Cel jest jeden

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Umowa Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa za pół roku. Na ten moment nie wiadomo czy zostanie ona przedłużona. Tymczasem z Hiszpanii napłynęły wieści dotyczące nowego celu transferowego "Dumy Katalonii". Jeśli klub pozyskałby tego gracza, to szanse Polaka na pozostanie zmalałyby niemalże do zera.

To może być koniec marzeń Lewandowskiego. Barcelona "ruszyła do ataku". Cel jest jeden
To może być koniec marzeń Lewandowskiego. Barcelona "ruszyła do ataku". Cel jest jedenUrbanandsportAFP

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie to jeden z najważniejszych tematów w ostatnich tygodniach. Umowa 37-latka wygasa 30 czerwca 2026, a "Blaugrana" na ten moment nie kwapi się, aby ją przedłużyć. Kluczowe dla losów polskiego napastnika mają być najbliższe tygodnie.

Działacze z Barcelony jednak nie próżnują na rynku transferowym i szukają różnych opcji. Kilka dni temu wyszło na jaw, że priorytetem dla Hansiego Flicka jest zatrzymanie Marcusa Rashforda, który jest wypożyczony z Manchesteru United.

Oto cel numer 1 dla Barcelony. Złe wieści dla Lewandowskiego

Teraz "Marca" zdradziła, że Barcelona rozpoczęła rozmowy z Dusanem Vlahoviciem. Serb obecnie jest piłkarzem Juventusu, ale jego umowa wygasa z końcem czerwca 2026 roku.

- To pierwszy kontakt, w którym kataloński klub chce wykorzystać sytuację rynkową, jaka się wytworzyła - donosi hiszpański portal, który podkreśla, że celem Barcelony jest "pozyskanie zawodnika bez ponoszenia kosztów lub wynegocjowanie odejścia na bardzo korzystnych warunkach".

"Marca" zaznaczyła, że Barcelona już od jakiegoś czasu pracuje nad ewentualnym następcą dla Lewandowskiego.

Flick uważa Ferrana Torresa za niezbędnego napastnika, ale odejście polskiego napastnika pozostawiłoby lukę, którą Laporta chce wypełnić zawodnikiem najwyższej klasy, a rynek nie oferuje tak wielu tanich opcji jak Vlahovic 
czytamy.

25-letni Serb od 2022 roku gra w Juventusie. Wystąpił on w 162 meczach, w których strzelił 64 gole. Do "Starej Damy" trafił z Fiorentiny i kosztował ponad 80 mln euro.

Zobacz również:

Tak w Niemczech potraktowano Lewandowskiego. Co za porównanie. "Znaczy wiele więcej"
Robert Lewandowski

Tak w Niemczech potraktowano Lewandowskiego. Zero sentymentów. "Znaczy wiele więcej"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO
Piłkarz w koszulce Barcelony z uniesioną ręką do głowy, w tle widoczne rozmyte trybuny. W okrągłym wstawionym kadrze mężczyzna w garniturze na tle logo klubu FC Barcelona.
Joan Laporta szuka następcy Roberta Lewandowskiego. I chyba może wykreślić jedno nazwiskoUrbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w stroju Barcelony z zabandażowaną ręką zakrywa twarz dłońmi, wyrażając silne emocje. Postać znajduje się na tle rozmytego stadionu.
Robert LewandowskiXavi Urgeles/ZUMA Press Wire/ShuEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja