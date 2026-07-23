To mógł być ostatni taki mecz Lewandowskiego. Zero goli, zła passa trwa

Od wyjazdu Roberta Lewandowskiego z ojczyzny minęło kilkadziesiąt lat. Międzynarodowy epizod Warszawianina trwa do dziś i prawdopodobnie zakończy się za oceanem. Polak reprezentował barwy największych klubów świata, bo do takowych z pewnością należą Borussia Dortmund, Bayern Monachium oraz FC Barcelona. I choć strzelił w ich koszulkach mnóstwo bramek, to początek rozdziałów w nowych miejscach nie wyglądał kolorowo.

Z okazji niedawnego debiutu snajpera w Chicago Fire, przyjrzeliśmy się każdemu z pierwszych meczów ligowych Roberta Lewandowskiego dla pozyskującej go drużyny. 37-latek nie strzelił w nich choćby jednego gola. Co prawda w Borussii od trenera otrzymał on niecałe pół godziny na pokazanie swoich umiejętności, ale za to w Bayernie było to już aż 79 minut. Od początku do końca po boisku napastnik biegał natomiast podczas meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano. Efekt za każdym razem ten sam.

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Niestety zła passa nie została przerwana także na Florydzie. Nasz rodak walnie przyczynił się do popełnienia błędu przez bramkarza Interu, jednak nie zostanie to wliczone do statystyk. Cały show w Miami skradł Polakowi Luis Suarez. Urugwajczyk pewnym krokiem zmierzał po hat-tricka. I zabrakło mu do tego naprawdę niewiele, ponieważ ostatnie trafienie w meczu było dobitką jego strzału. "Popsuł debiut Roberta Lewandowskiego" - stwierdziło zgodnie kilka amerykańskich portali.

Dla kapitana reprezentacji Jana Urbana zimny prysznic może przynieść pozytywne efekty w przyszłości. "Wynik nie był taki, na jaki liczyliśmy, ale będziemy dalej pracować i skupiać się nad tym, co nadchodzi" - napisał na Instagramie. Teraz pozostaje tylko liczyć na przełom.

Ligowe debiuty Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu Polski:

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen - 27 minut - 0 goli

Bayern Monachium vs VfL Wolfsburg - 79 minut - 0 goli

FC Barcelona vs Rayo Vallecano - 90 minut - 0 goli

Inter Miami vs Chicago Fire - 62 minuty - 0 goli

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JAYDEN MACK AFP

Robert Lewandowski Chicago Fire Media materiały prasowe





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