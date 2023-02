To ma być następca Roberta Lewandowskiego! Chcą go też PSG i Chelsea

Okno transferowe w La Liga zostało już zamknięte, ale to nie oznacza, że w Barcelonie pion sportowy rozjechał się na urlopy. W klubie cały czas trwają poszukiwania wzmocnień, a wszystkie tropy prowadzą do Brazylii, gdzie doświadczenie zbiera 18-letni Vitor Roque. Hiszpanie piszą, że to właśnie on ma w przyszłości zastąpić w ataku Roberta Lewandowskiego.