To ma być koniec dla Lewandowskiego. Wieszczą czarny scenariusz. "Ostatnie miesiące"

Dywagacje dotyczące losów Roberta Lewandowskiego rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Od początku trwającego sezonu było jasne, że umowa Polaka z FC Barcelona kończy się z ostatnim dniem czerwca tego roku. I na przestrzeni tych kilku miesięcy mieliśmy już wiele zwrotów sytuacji, jak i wiele przeciwstawnych zdań kibiców dotyczących tego, czy Lewandowski powinien zostać w Dumie Katalonii, czy jednak nie.

Wszystko zbliża się jednak do końca i niebawem powinniśmy poznać decyzję reprezentanta Polski dotyczącą jego przyszłości. Jak wynika z medialnych doniesień, napastnik miał otrzymać ofertę przedłużenia umowy od Barcelony, ale na znacznie gorszych warunkach finansowych i z przesłaniem, że będzie pełnił rolę rezerwowego. Czy to odpowiada Polakowi? Na razie sam piłkarz milczy w tej sprawie i powtarza, że na decyzje przyjdzie czas.

Koniec Lewandowskiego w Barcelonie jest możliwy. Najnowsze wieści

W tak zwanym międzyczasie nie brakowało głosów o zainteresowaniu Lewandowskim innych klubów. W grę wchodziły takie kierunki jak Arabia Saudyjska, czy Stany Zjednoczone, ale to wydaje się na ten moment mniej realny scenariusz. Głośno było również o potencjalnych przenosinach do Mediolanu, a konkretnie do AC Milan. Wydaje się jednak, że i ten kierunek nie będzie zrealizowany, a potwierdzają to doniesienia dziennikarza Matteo Moretto.

Specjalista od rynku transferowego przekazał, że szanse na przejście Lewandowskiego do AC Milan są obecnie bardzo niskie. Co więcej, zdaniem dziennikarza pozostanie Polaka w Barcelonie również wydaje się być mało prawdopodobne i klub szykuje się na odejście napastnika. Najbliższe miesiące mają być ostatnimi Lewandowskiego w barwach Blaugrany.

Czy tak się finalnie stanie? Odpowiedź przyjdzie zapewne za kilka tygodni i można się spodziewać, że stanie się to po tym, gdy Barcelona zapewni sobie już mistrzostwo Hiszpanii. Na pewno odejście Lewandowskiego z Dumy Katalonii byłoby czarnym scenariuszem dla wielu polskich kibiców, ale ci muszą być przygotowani na taką ewentualność.

Co dalej z Robertem Lewandowskim w kadrze? Jaka przyszłość czeka kapitana Biało-Czerwonych? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport