To koszmar Lewandowskiego. Wieści z Hiszpanii są jednoznaczne. "Działa na jego niekorzyść"

Ostatnie mecze nie są udane ani dla Roberta Lewandowskiego ani całej FC Barcelona. Zespół wysoko przegrał w półfinale Pucharu Króla 0:4 z Atletico Madryt, a kilka dni później uległ Gironie 1:2. Tym samym Blaugrana mocno oddaliła się od triumfu w krajowym pucharze, a ponadto straciła pozycję lidera ligi hiszpańskiej na rzecz Realu Madryt. Sam Lewandowski w obu tych spotkaniach nie pomógł zbytnio swojej drużynie.

Przede wszystkim nie wpisał się na listę strzelców, z czego jest najbardziej rozliczany. Argument dotyczący braku skuteczności jest jednym z najczęściej podnoszonych argumentów w sprawie ewentualnego przedłużenia kontraktu z Lewandowskim. Jego przeciwnicy twierdzą, że Polak nie jest tak skuteczny jak wcześniej i "nie przyda się" drużynie, dlatego warto zainwestować w nowego napastnika.

Hiszpanie bronią Lewandowskiego. Liga Mistrzów koszmarem dla Polaka

Okazuje się jednak, że ten argument nie jest aż tak prawdziwy, jak mogłoby się wydawać. I choć faktem jest, że Lewandowski ma mniej bramek niż w ubiegłym sezonie, trzeba zwrócić uwagę, że gra mniej niż przed rokiem. Potwierdzają to liczby opublikowane przez dziennikarzy "Mundo Deportivo", którzy zauważają, że w rozgrywkach ligi hiszpańskiej trudno przyczepić się do liczb notowanych przez kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski strzelił w tym sezonie 13 goli w 1562 minutach. Daje to bramkę średnio co 121 minut. Biorąc pod uwagę wyłącznie tę statystykę, faktycznie liczby Polaka nie robią wrażenia. Hiszpanie zwracają jednak uwagę, że słabsze statystyki biorą się przede wszystkim z braku skuteczności w Lidze Mistrzów. W La Liga wygląda to zdecydowanie lepiej. "W ubiegłym sezonie strzelił 18 goli w 1927 minutach (średnio co 61 minut), podczas gdy teraz ma 10 trafień i średnią jednej bramki co 94 minuty" - czytamy w artykule.

Koszmar zaczyna się w Champions League. "To, co działa na niekorzyść "Lewego", to znacznie słabsza skuteczność w Lidze Mistrzów w porównaniu z poprzednim sezonem. Wówczas był niekwestionowanym zawodnikiem wyjściowej jedenastki, a teraz już tak to nie wygląda. W poprzedniej edycji zdobył 9 bramek, a obecnie ma zaledwie 2 trafienia. Ze średniej jednej bramki co 70 minut, spadł do jednej co 210 minut" - wyliczyli Hiszpanie.

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski Javier Garcia/Shutterstock East News

