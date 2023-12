To koniec Roberta Lewandowskiego? Legenda reprezentacji Polski ma dość

To właśnie w jego połowie napastnik zdecydował się na transfer do FC Barcelony, zostawiając za sobą przeszłość, jaką stał się dla niego Bayern Monachium. Początek w Katalonii mógł nawet dawać pewne powody do optymizmu. Lewandowski do nowego zespołu wszedł bowiem tak, jak przystało na jedną z największych piłkarskich gwiazd ostatnich 10 lat. Zwyczajnie "Lewy" pokazał, że w tamtym momencie był jednym z najlepszych zawodników na świecie.