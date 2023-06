To koniec, ostateczna decyzja zapadła. Rezygnują z Lewandowskiego. "Numer jeden to Iga Świątek"

Firma Oshee oficjalnie zakończyła współpracę z Robertem Lewandowskim. Podpisano za to kontrakt z liderką rankingu WTA. "Chyba też wszyscy nie mamy złudzeń. Jeżeli chodzi o polskiego sportowca numer jeden w tej chwili, to jest to Iga Świątek" - tłumaczy szef marketingu firmy. To nie koniec doniesień z biznesowego poletka "Lewego". On i jego żona zaliczyli spadek w zestawieniu najbogatszych Polaków. Które miejsce zajmują?