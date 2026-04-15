To koniec Lewandowskiego w Barcelonie. Legendarny kadrowicz ogłasza. "Szukają nowego"

Michał Chmielewski

23 minuty - tyle czasu na boisku w rewanżowym meczu z Atletico w ćwierćfinale Ligi Mistrzów spędził Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie zdołał odmienić losów spotkania. Barcelona w dwumeczu poległa 2:3 i odpadła z rozgrywek. - Za bardzo było widać, że nie pasuje do koncepcji Barcelony, jej ruchliwości - mówi Roman Kosecki.

Robert Lewandowski wystąpił w obu ćwierćfinałowych spotkaniach przeciwko Atletico Madryt. Najpierw na Camp Nou rozegrał pierwszą połowę. Na drugą już nie wyszedł, ponieważ po czerwonej kartce dla Pau Cubarskiego Hansi Flick musiał reagować zmianami.

W rewanżu Niemiec bardziej zaufał Ferranowi Torresowi, który rozpoczął starcie na Estadio Metropolitano od pierwszej minuty. Polski napastnik zameldował się na murawie, wchodząc z ławki rezerwowych. Oprócz jednego, dosyć mozolnego uderzenia z główki nie miał zbyt wielkiego wpływu na grę Barcelony.

Widział, jak zagrał Lewandowski. Zdecydowany werdykt. "To jego koniec w Barcelonie"

Po ostatnim gwizdku gorzkich słów nie szczędziły mu hiszpańskie media. "Polak wszedł na boisko, by zwiększyć skuteczność i przełożyć dominację Blaugranas na bramki. Jego obecność niewiele wniosła. Oddał tylko jedno uderzenie głową, które okazało się zbyt słabe" - pisano.

Czy mocno przeciętny dwumecz przeciwko ekipie Diego Simeone może mieć znaczący wpływ na przyszłość 37-latka w Barcelonie? W końcu jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Zdecydowany werdykt w tym temacie ogłosił Roman Kosecki, zdaniem którego Lewandowski opuści stolicę Katalonii po tej kampanii.

Zobacz również:

Lamine Yamal
La Liga

Głośno o słowach Yamala po porażce Barcelony. 18-latek ogłasza ws. przyszłości

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

- Niestety w dwumeczu z Atletico zagrał słabo. Za bardzo było widać, że nie pasuje do koncepcji FC Barcelona, jej ruchliwości. Po prostu to nie jest jego styl. Odstawał pod tym względem od reszty - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z "WP SportoweFakty".

- Widząc to wszystko, jestem przekonany, że to koniec Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Szukają tam już nowego napastnika. Młodszego, bardziej ruchliwego, który pasuje do filozofii. Mogę się założyć z każdym, kto twierdzi inaczej, że nie zobaczymy Roberta w dotychczasowym klubie na kolejny sezon - stwierdził wprost.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, od lata Robert Lewandowski rozegrał łącznie 40 spotkań. Strzelił w nich 17 goli i zanotował trzy asysty. Kwestia przedłużenia jego wygasającej umowy nadal pozostaje otwarta. W półfinale Ligi Mistrzów Atletico Madryt zmierzy się z Arsenalem lub Sportingiem.

Zobacz również:

Harry Kane / Michael Olise i Alvaro Carreras
Liga Mistrzów

Złe wieści dla Bayernu przed hitem z Realem. On już nie zagra. Robi się gorąco

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce z numerem 9 na plecach stoi na tle rozmytego stadionu, na pierwszym planie widoczny jest jego poważny wyraz twarzy, a w górnym lewym rogu znajduje się wstawka z dwoma zawodnikami Barcelony, którzy idą ...
Robert Lewandowski i Pau CubarsiDiego Souto / Maria Gracia Jimenez/SoccratesGetty Images
Piłkarz w koszulce FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, na ramieniu opaska kapitańska w kolorach żółto-czerwonych.
Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
mężczyzna w średnim wieku o ciemnych włosach, ubrany w czarną marynarkę i koszulę, siedzi przy stole z poważnym wyrazem twarzy; na szyi zawieszone okulary, w tle fragment plakatu z wizerunkiem innej osoby
Roman Kosecki Jan Bielecki/East News East News
Trening piłkarzy Realu Madryt przed meczem Ligi Mistrzów. WIDEOGASPARD FLAMAND / AFPTV / AFPAFP

