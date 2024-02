Brazylijczyk wszedł na murawę w 62. minucie za Fermina Lópeza, by w 63. trafić do siatki głową po dośrodkowaniu Joao Cancelo, a w 67. "wywalczyć" drugą żółtą kartkę dla Unaia Garcii. Łącznie zanotował 18 kontaktów z piłką, wygrywając trzy pojedynki z siedmiu. Raz został złapany na spalonym, również raz sfaulował rywala, a sam dwukrotnie padł ofiarą przewinienia. Kataloński dziennik "Sport" nazwał go "ratownikiem" zespołu mistrzów Hiszpanii.