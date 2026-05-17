To koniec. Laporta odpowiedział Lewandowskiemu. Ujawnił powód

Tomasz Brożek

"Katalonia to moje miejsce na ziemi" - napisał Robert Lewandowski, ogłaszając swoje odejście z FC Barcelona. "Barça i Katalonia są i zawsze będą Twoim domem!" - odpowiedział mu teraz prezes-elekt Joan Laporta. Hiszpan podziękował Polakowi za cztery lata gry w barwach obecnego mistrza La Liga i wskazał powód, za który jest mu najbardziej wdzięczny. A do wymownych słów dołączyć także nagranie wideo, prezentujące zbiór pięknych chwil, które "Lewy" przeżył w klubie z Camp Nou.

Joan Laporta z mikrofonem obok Roberta Lewandowskiego w żółtej koszulce trzymającego dłonie na twarzy.
FC Barcelona. Na zdjęciu Joan Laporta oraz Robert Lewandowski

To już koniec. Robert Lewandowski nie przedłuży kontraktu z FC Barcelona i wraz z końcem sezonu zniknie z klubu. Ostateczna decyzja w tej sprawie już zapadła, a sam napastnik ogłosił ją w sobotnie popołudnie.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas pójść dalej. Odchodzę z poczuciem wypełnionej misji. 4 sezony, 3 mistrzostwa" - napisał Robert Lewandowski, w mediach społecznościowych.

I dodał: "Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych pięknych czterech lat. Specjalne podziękowania kieruję do prezesa Laporty, za to, że dał mi szansę, by przeżyć najbardziej niezwykły rozdział w mojej karierze. Barca powróciła tam, gdzie jej miejsce".

FC Barcelona. Robert Lewandowski odchodzi z klubu. Joan Laporta zabrał głos

Na odejście Roberta Lewandowskiego odpowiedział w sieci Joan Laporta, który po wygranych wyborach wraz z 1 lipca formalnie wróci na stanowisko prezesa i który jeszcze w trakcie kampanii otwarcie mówił o tym, że 37-latek powinien zostać na kolejny sezon.

Teraz Hiszpan podziękował "Lewemu" za wszystko, co zrobił dla ekipy z Camp Nou.

Chciałbym wyrazić wdzięczność wobec Roberta Lewandowskiego, człowieka, który - poza swoim talentem sportowym - pozostawia niezatarty ślad w historii FC Barcelona i całego kraju
rozpoczął swój wpis Joan Laporta

A następnie dodał, że jest Robertowi Lewandowskiemu wdzięczny zwłaszcza za to, że zdecydował się na przenosiny do Barcelony w chwilach pełnych perturbacji i niepewności, dając sygnał całemu środowisku, że to projekt, w który warto uwierzyć.

- Dołączył do klubu w trudnym dla niego momencie, a jego transfer stał się możliwy dzięki jego upartemu dążeniu do gry w Barçy. Jego kariera i prestiż odegrały kluczową rolę we wzmocnieniu wiarygodności i pewności siebie drużyny, która wygrała trzy z ostatnich czterech lig, w dużej mierze dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i bramkom Roberta - stwierdził sternik Barcelony.

- Barça i Katalonia są i zawsze będą Twoim domem! Dziękuję Ci za wszystko i do zobaczenia wkrótce! - zakończył swój wpis Joan Laporta, niejako odnosząc się do słów samego Roberta Lewandowskiego.

