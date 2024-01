FC Barcelona finiszuje swoje krótkie przygotowania do ćwierćfinału Pucharu Króla z Athletikiem Bilbao, który zostanie rozegrany już w środę. Ekipa trenera Xaviego Hernandeza przystąpi do tego spotkania podbudowana niedzielną wygraną 4:2 nad Realem Betis po iście szalonym boju. Trudno jednak mówić o tym, by wyjazdowa wiktoria odbudowała nadszarpnięte morale Roberta Lewandowskiego.