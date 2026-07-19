Robert Lewandowski wciąż czeka na swój pierwszy mecz w barwach nowego zespołu. Kapitan reprezentacji Polski niedawno podpisał kontrakt z Chicago Fire i od razu stał się największą gwiazdą tego zespołu, a także jedną z większych gwiazd całej ligi MLS. Napastnik miał tylko kilka treningów z drużyną, ale wiele wskazywało na to, że kibice mieli zobaczyć go na boisku już w starciu z Vancouver Whitecaps. Mecz był zaplanowany na piątkową noc czasu polskiego.

Do rywalizacji jednak nie doszło, bo ze względu na niszczycielskie pożary w Kanadzie, zanieczyszczone powietrze przywędrowało do Chicago i stwarzało poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia. Rozgrywanie meczów w takich warunkach było wykluczone i debiut Lewandowskiego został odłożony w czasie. Kolejnym rywalem Chicago Fire będzie Inter Miami, a mecz ma się odbyć 23 lipca.

Rywal Lewandowskiego odchodzi z Chicago Fire. Nagły zwrot

W tak zwanym "międzyczasie" w Chicago zapadły bardzo ważne decyzje dla Lewandowskiego. Dotychczasową gwiazdą zespołu z "wietrznego miasta" był Hugo Cuypers. Belg jest liderem strzelców nie tylko Chicago, ale i całego MLS. Dotychczas zdobył trzynaście bramek w jedenastu spotkaniach. I wiele wskazuje na to, że ten licznik na tej liczbie się zatrzyma. Jak bowiem informuje dziennikarz Tom Bogert, Cuypers rozstanie się z amerykańskim klubem.

Belg jest bliski przenosin do meksykańskiego CF Monterrey. Klub ten jest o krok od finalizacji transferu, który opiewać będzie na 7,5 miliona dolarów, a dodatkowe 0,5 miliona ma być zrealizowane w postaci bonusów. Tym samym najgroźniejszy rywal Lewandowskiego do gry w ataku Chicago Fire pożegna się ze Stanami Zjednoczonymi.

Jeszcze niedawno Cuypers oddał reprezentantowi Polski numer 9 na koszulce i mówił, że chciałby wraz z Lewandowskim odnieść wspólne sukcesy w barwach Chicago. Jak się okazuje, nie będzie mu to dane i niebawem przeniesie się na południe kontynentu i zwolni miejsce w składzie kapitanowi Biało-Czerwonych.

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Robert Lewandowski Przemysław Langier INTERIA.PL

Robert Lewandowski Przemysław Langier INTERIA.PL





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