To już pewne! Gorzej Lewandowski spisał się tylko 11 lat temu

To już pewne - Robert Lewandowski nie poleci na środowe spotkanie do Czech. Polak od początku występował w każdym spotkaniu i tylko jednego nie zaczął w podstawowym składzie. Do tego Lewandowski zaczął odczuwać ból pleców, więc trener Xavi Hernandez zdecydował, że mecz z Viktorią będzie dobrym momentem do odpoczynku. Szczególnie, że to spotkanie nie ma już żadnego znaczenia, ponieważ Barcelona jest pewna trzeciego miejsca w grupie i w przyszłym roku będzie występowała w Lidze Europy.

Reklama

Brak Lewandowskiego w ostatnim meczu oznacza, że Polak ten sezon Ligi Mistrzów kończy z pięcioma bramkami. W pierwszym meczu z Viktorią skompletował hattrick, a następnie dołożył dwie bramki w rewanżu z Interem Mediolan. Więcej goli już nie zdobędzie, co oznacza, że pod względem strzeleckim jest to jeden z najgorszych sezonów Lewandowskiego.

By znaleźć sezon z mniejszą liczbą bramek w Lidze Mistrzów, trzeba cofnąć się aż do sezonu 2011/2012, gdy Polak (jeszcze w barwach Borussii Dortmund) zdobył tylko jedną bramkę. W kolejnych latach szło mu już znacznie lepiej, ale w sezonach 2017/2018 oraz 2020/2021 też strzelił po pięć goli.

Z kolei najlepszy sezon Lewandowskiego pod względem zdobytych bramek, to 2019/2020, gdy strzelił 15 goli i zdobył - jedyny jak do tej pory - tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów.

Bramki Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów:

2022/2023 5

2021/2022 13

2020/2021 5

2019/2020 15

2018/2019 8

2017/2018 5

2016/2017 8

2015/2016 9

2014/2015 6

2013/2014 6

2012/2013 10

2011/2012 1

Viktoria Pilzno - FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Viktoria Pilzno - FC Barcelona we wtorek o godz. 21, transmisja w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go, relacja w Sport.Interia.pl.

PJ