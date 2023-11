Żona Roberta Lewandowskiego, po zeszłorocznym transferze męża do Barcelony, doskonale i w błyskawicznym tempie odnalazła się w nowej katalońskiej rzeczywistości. Obudziła w sobie pasję do tańca, a konkretnie do bachaty. Jej elementy przemyca teraz w treningach, w tym tych dostępnych w jej aplikacji. Pasję zmonetyzuje w jeszcze inny sposób. Jak ogłosiła przed kilkoma tygodniami , rusza z następnym projektem.