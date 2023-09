To już nie są żarty. Następca Lewandowskiego robi furorę. Przebił barierę

Vitor Roque ma dopiero 18 lat i jest postrzegany jako jeden z największych talentów brazylijskiej piłki . Piłkarz ten na co dzień występuje na pozycji napastnika - to oznacza, że po dołączeniu do " Blaugrany " stanie się bezpośrednim rywalem Roberta Lewandowskiego o miejsce w podstawowym składzie.

Vitor Roque zachwyca. Strzelił już 20 goli w sezonie

Dla Vitora Roque był to 20. gol w bieżącym sezonie. Brazylijski napastnik dorzucił do tego 8 asyst. Aktualnie plasuje się on na 2. miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi - traci dwie bramki do lidera Tiquinho Soaresa, który występuje w barwach Botafogo i niedawno wrócił do gry po kontuzji.