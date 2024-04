Robert Lewandowski wprost o swojej przyszłości w FC Barcelona

Na koniec Robert Lewandowski został zapytany o to, czy mimo wszystko przekonuje go kierunek, o którym najwięcej się mówi w kontekście jego transferu, a więc Arabia Saudyjska. - Jak dotąd nie przejmowałem się tym ani przez sekundę. Ani z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, ani do USA. To nie ma sensu w tej chwili. W pewnym momencie będzie chodziło o to, co mówi moje serce i moja głowa. Kiedy będę miał 38 lat i pojawi się ból, muszę zadać sobie pytanie: czy w ogóle chcę kontynuować karierę? Ale nie chcę jeszcze planować tak daleko. Obecnie mówię: na pewno będę mógł grać na tym najwyższym poziomie do 2026 roku.