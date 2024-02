To jest wprost nieprawdopodobne. Niebywała wiadomość dla Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski konsekwentnie wraca na wysoki poziom, jaki non stop jest wymagany od piłkarza tego formatu, grającego w takim klubie, jak FC Barcelona. Polak ma za sobą gola w starciu z SSC Napoli oraz statuetkę dla najlepszego piłkarza tego spotkania w Lidze Mistrzów. Generalnie w najbardziej elitarnych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie "Lewy" spisuje się fenomenalnie, co widać jak na dłoni zwłaszcza w jednej statystyce. Ona też pokazuje, z jakiego kalibru asem mamy do czynienia w polskich realiach.