To jej Lewandowski zadedykował hat tricka! "To było niesamowite"

To już trzeci klub, dla którego "Lewy" uzyskuje hat tricka w "Champions League". Obecnie polski napastnik strzela dla Barcelony, a w przeszłości robił to także dla Bayernu Monachium i Borussii Dortmund. Wszędzie tam towarzyszyła mu żona Anna.

Robert Lewandowski zdobył pierwszego hat tricka w barwach FC Barcelona

To właśnie jej Lewandowski zadedykował swoje najnowsze osiągnięcie - Żona miała dziś urodziny, więc to jej dedykuje tego hat tricka. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Była na stadionie w swoje urodziny, to wiele dla mnie znaczy. Niesamowicie było strzelić te gole i widzieć ją świętującą na stadionie - wyznał przed kamerą UEFA.com.

Żona najlepszego polskiego piłkarza zasiadła na trybunach wśród kibiców i dołączyła do wspólnej zabawy, śpiewając "Barca, Barca!" . Wszystko uwieczniły kamery.