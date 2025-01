To jakiś koszmar, aż trudno uwierzyć. Kontuzja tuż przed meczem. FC Barcelona oficjalnie ogłasza

Po efektownym zwycięstwie 7:1 z Valencią w La Liga, FC Barcelona przygotowuje się do meczu Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo. Niestety, nie wszystko przebiega po myśli trenera Hansiego Flicka. Podczas poniedziałkowego treningu doszło do przykrego zdarzenia, a jest nim kontuzja Andreasa Christensena, o której już oficjalnie poinformował sam klub. Sprawa jest tym bardziej bolesna, że przecież reprezentant Danii jeszcze nie zdążył wrócić do gry po poprzednim urazie.